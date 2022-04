Ben Simmons, un emballement vite calmé par Steve Nash

Cela a commencé avec une vidéo des Brooklyn Nets qui laissait penser que Ben Simmons avait réalisé de gros progrès. Absent jusqu’au moins la fin de saison régulière pour une blessure au dos, il ne semblait pas parti pour prendre part à la postseason. Steve Nash avait même déclaré il n’y a pas si longtemps qu’il ne pouvait pas courir. Or, cette vidéo le montrait en train de s’entraîner avec une certaine - mais toute relative - intensité.

Jrue Holiday claque un record de rentabilité : 255K dollars pour 8 secondes de taf…

Dans un deuxième temps, c’est l’un des insiders les mieux informés qui a donné beaucoup plus de substance à la rumeur. Shams Charania, de The Athletic, a en gros expliqué que selon ses sources, s’il continuait à progresser ainsi, Ben Simmons ferait son retour pour les playoffs.

Simmons and the Nets have been managing his back issue and have been on same page, and should he continue clearing ramp-up hurdles, he will be able to return — yes, in the playoffs. https://t.co/sr7l5mEZ2h

Devant l’emballement, Steve Nash a décidé de mettre le holà :

Nash on Simmons: “There’s no timetable for his return right now. He’s clearly got some markers to hit.”

For what it’s worth, Nash says that Simmons hasn’t started running or doing any conditioning yet.

— Nick Friedell (@NickFriedell) April 10, 2022