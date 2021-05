Ben Wallace, une légende culte bientôt introduite au Hall Of Fame

Devenir un Hall Of Famer NBA sans jamais dépasser la barre des 10 points de moyenne sur une saison, c’est possible. Même avec 5,7 points sur l’ensemble d’une longue carrière. Ben Wallace en sera bientôt la preuve vivante. En effet, il va rejoindre le panthéon de son sport l’année prochaine.

Ex-Detroit Pistons and HBCU Virginia Union star Ben Wallace will be inducted into the Class of 2021 for the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, a source told @TheUndefeated. The 2004 NBA champion was a four-time NBA Defensive Player of the Year and a four-time All-Star. pic.twitter.com/GDcM1YWMbA

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) May 15, 2021