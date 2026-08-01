Bennedict Mathurin, trois équipes à l’affût…

Un mois après l'ouverture de la Free Agency, la situation de Bennedict Mathurin n'a toujours pas livré son verdict. Agent libre protégé, le talent de 24 ans figure toujours dans les plans des Los Angeles Clippers.

Cependant, la franchise californienne prend son temps sur ce dossier. Sans surprise, les Clippers aimeraient être fixés sur le cas Kawhi Leonard, potentiellement sur le départ pour les Toronto Raptors, avant de trancher concernant le Canadien.

En attendant, l'ex-joueur des Indiana Pacers suscite des intérêts sur le marché. Selon les journalistes Marc Stein et Michael Scotto, trois franchises le surveillent avec attention : les New Orleans Pelicans, les Chicago Bulls et les Milwaukee Bucks.

Dans l'idée, plusieurs équipes seraient actuellement actives pour potentiellement récupérer Mathurin via un "sign-and-trade". Bien évidemment, la balle se trouve dans le camp des Clippers. Ils ont la possibilité de s'aligner sur toutes les offres extérieures.

Et ils ont les cartes en main pour le conserver. Intéressant depuis son arrivée à Los Angeles (17,4 points, 5,5 rebonds et 2,5 passes décisives de moyenne), Bennedict Mathurin va-t-il avoir la patience nécessaire pour attendre la proposition des Clippers ?

Bennedict Mathurin, l’étoffe d’un All-Star ?