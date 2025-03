Bennedict Mathurin, l’étoffe d’un All-Star ?

Sans faire trop de bruit, les Indiana Pacers continuent de grimper dans la hiérarchie à l'Est. Actuellement 4ème au classement, cette équipe peut encore prétendre à la 3ème place. Notamment grâce aux récentes performances de Bennedict Mathurin.

A seulement 22 ans, l'ailier est parfois oublié parmi les jeunes talents prometteurs de la NBA. Pour sa troisième saison dans la Ligue, il s'impose pourtant comme une troisième option fiable chez les Pacers derrière Tyrese Haliburton et Pascal Siakam.

Et surtout, en l'absence d'Haliburton sur les trois derniers matches, le Canadien a démontré sa capacité à prendre ses responsabilités.

Bennedict Mathurin brille en l'absence du patron

Lors de la victoire face aux Brooklyn Nets (105-99) la nuit dernière, Mathurin a crevé l'écran. Auteur de 11 points dans le 4ème quart-temps, il a été essentiel pour arracher la prolongation. Sur la ligne, il a d'ailleurs eu les nerfs solides pour convertir ses trois tentatives à 14,6 secondes de la fin.

En prolongation, le natif de Montréal a ensuite forcé la décision en inscrivant 6 points de plus. Au total, il s'est offert un double-double XXL : 28 points (à 10/17 aux tirs) et 16 rebonds. Et il ne s'agit pas d'une performance isolée.

Sur les trois derniers matches, l'ancien d'Arizona a porté les Pacers. Pour trois victoires et trois belles copies (22, 23 et 28 points) en l'absence d'Haliburton, touché au dos. Auteur de 16 de ses 23 points dans le 4ème quart-temps pour faire tomber les Dallas Mavericks (135-131) jeudi, il se sent prêt à répondre dans les moments chauds.

"Je n’ai aucune pression. Je ne veux pas ressentir de la pression. Et je ne veux pas paraître arrogant, mais j’aime vivre de tels moments. J’ai toujours rêvé de vivre de tels moments. Je dois simplement saisir les opportunités. Je suis prêt à faire tout ce qu’il faut pour aider mon équipe à gagner", a-t-il résumé pour FanDuel.

Une sortie qui résume d'ailleurs plutôt bien sa mentalité. Sur le plan individuel, Mathurin a parfois donné le sentiment de stagner - surtout après sa blessure l'an dernier -. D'ailleurs, ses moyennes avaient baissé lors de sa deuxième année par rapport à sa saison rookie. Mais il n'était pourtant pas moins bon.

Au contraire, il était plus efficace (aux tirs, à trois points, dans ses passes et ses ballons perdus) pour le bien du collectif. Et sur cet exercice 2024-2025, il continue sur cette lancée derrière Haliburton et Siakam : 16,3 points, 5,4 rebonds et 1,9 passe décisive de moyenne.

Les Pacers se sont-ils tapés un délire mathématique avec leurs numéros de maillot ?

Capable d'aller encore plus haut ?

A 22 ans, pour sa troisième saison en NBA, Bennedict Mathurin s'est donc affirmé comme une troisième option de qualité. Peut-il prétendre à mieux ? Forcément, avec son potentiel, le "oui" semble être une réponse évidente.

Et ce petit échantillon sans Haliburton confirme aussi cette impression. Bien évidemment, il serait intéressant de voir s'il peut maintenir cette forme sur la durée. Mais sa capacité à prendre le contrôle d'un match paraît bel et bien réelle. Et elle peut lui permettre de prendre une autre dimension dans les années à venir.

"Je vais déjà dire une chose évidente : Mathurin a été spectaculaire, surtout dans le 4ème quart-temps. 28 points, 16 rebonds. Le gars a pris le contrôle du match. Il a fait la différence", a noté son coach Rick Carlisle face à la presse. "Benn n’a aucune peur. Il s’est vraiment développé sur les dernières années. Je crois qu’il a vraiment cette envie de répondre dans les moments importants. J’ai tellement d’amour pour lui. Je le vois comme mon petit frère. Et je crois qu’il est vraiment en train de s’épanouir dans les moments les plus importants", a souligné son coéquipier Myles Turner.

Pour le futur des Pacers, le développement du jeune talent s'annonce déterminant. Si Siakam, à 30 ans, fait presque office de vétéran, Indiana compte énormément sur le développement du duo Haliburton-Mathurin pour s'affirmer comme une force à l'Est.

Actuellement, il n'est absolument pas question de remettre en cause le leadership et le statut de franchise player de Tyrese Haliburton. Mais Bennedict Mathurin pourrait avoir les armes, physiques et mentales, pour devenir un vrai numéro 1 bis. Un All-Star en puissance.

Les 5 super joueurs de l’Est passés en dehors des radars