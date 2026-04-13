Beringer frappe fort… et entre déjà dans l’histoire

Joan Beringer réalise un match historique avec les Timberwolves et s’illustre malgré un rôle limité cette saison.

Les Minnesota Timberwolves ont bouclé leur saison régulière par une victoire face aux New Orleans Pelicans (132-126), dans un match sans véritable enjeu au classement. Mais cette rencontre a surtout permis à un jeune Français de se mettre en lumière de manière spectaculaire.

Titularisé en l’absence de nombreux cadres, Joan Beringer a saisi sa chance avec autorité. Le rookie de 19 ans a signé la meilleure performance de sa jeune carrière avec 24 points, 12 rebonds et 7 contres en 31 minutes. Une ligne de stats XXL qui ne passe pas inaperçue.

Au-delà des chiffres, Beringer a surtout inscrit son nom dans les livres d’histoire.

Selon Jon Krawczynski, du site The Athletic, Beringer n'est que le 12e teenager (joueur de moins de 20 ans) de l'histoire de la ligue à avoir inscrit au moins 12 points, 10 rebonds et 5 contres en un seul match. Il est également le plus jeune joueur de l'histoire de son équipe à avoir réalisé cet exploit.

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Drafté en 17e position, le Français tournait jusque-là à des moyennes modestes (3,9 points et 2,3 rebonds en moins de 8 minutes), mais cette sortie confirme le potentiel aperçu tout au long de la saison. Avec son envergure et son activité défensive, il incarne un profil intrigant pour l’avenir de Minnesota.

Dans son développement, Beringer peut évidemment s’appuyer sur un mentor de poids en la personne de Rudy Gobert, présent dans l’effectif et précieux pour l’aider à franchir les étapes. Une filiation qui se ressent déjà dans son impact près du cercle.

Si son rôle devrait logiquement être réduit en playoffs avec une rotation resserrée, cette performance en dit long sur ce qu’il peut apporter lorsqu’on lui donne du temps de jeu. Une carte intéressante à garder dans la manche.

Les Timberwolves, solides sixièmes à l’Ouest avec un bilan de 49-33, se tourneront désormais vers leur série du premier tour face aux Nuggets. Avec, en toile de fond, la promesse d’un futur qui pourrait bien passer par ce rookie déjà capable de coups d’éclat.