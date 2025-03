Bilal Coulibaly, la mauvaise nouvelle

La chute de Bilal Coulibaly l'autre jour, sur une très vilaine chute après un dunk, avait contraint l'ailier des Wizards à quitter le match. Depuis, on ne l'avait plus revu avec Washington et il y a une explication très claire. Comme l'a annoncé la franchise ce jeudi, le sophomore français ne rejouera plus de la saison, en raison d'une blessure aux ischio-jambiers.

Bilal Coulibaly doit observer un repos compris entre 4 et 6 semaines. Les Wizards n'ayant aucun intérêt à le faire revenir plus tôt que prévu, on ne reverra pas l'ancien joueur des Mets en NBA avant la saison 2025-2026.

Il termine donc sa deuxième saison dans la ligue avec un peu plus de 12 points, 5 rebonds et 3 passes de moyenne en 59 matches. L'international français est globalement en amélioration sur la plupart des domaines par rapport à sa saison rookie, à l'exception notable de son adresse extérieure (28%).

Sa participation à l'Eurobasket 2025, qui se déroulera entre le 27 août et le 14 septembre, n'est pour le moment pas remise en question. Il postule, sauf contre-indication de sa part dans les prochaines semaines, à une place dans le groupe de Frédéric Fauthoux pour tenter d'aller décrocher une médaille sur la compétition disputée à cheval sur quatre pays : Chypre, la Finlande, la Lettonie et la Pologne.

