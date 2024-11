🎙️ Bilal Coulibaly, tout d’une future star ?

Comme chaque samedi, on répond aux questions que vous nous avez posées par mail. Cette semaine, Antoine Pimmel et Théophile Haumesser répondent à vos interrogations au sujet de Bilal Coulibaly, de Victor Wembanyama, des Warriors, des Knicks et bien d'autres choses encore.

