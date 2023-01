Après une longue attente, Gary Payton II s’est enfin montré sous les couleurs des Portland Trail Blazers. Six mois après sa signature, l’ailier a joué 13 minutes dans une victoire écrasante face aux Detroit Pistons. Il termine avec 7 points à 3-4 au tir et 4 passes décisives.

Payton a naturellement eu le droit à sa petite ovation à son entrée sur le parquet. Ses débuts étaient en effet particulièrement attendus dans l’Oregon, où il a notamment joué au niveau universitaire. En ouvrant le compteur avec un trois points dans le corner et se jetant sur un ballon plus tard dans le match, il a rappelé aux fans des Blazers ce qu’il pouvait apporter à l’équipe cette saison.

"J’étais fatigué de regarder tous mes gars sur le terrain. La seule façon dont je peux les aider, c’est en jouant. La plus grande partie de la frustration était de ne pas pouvoir être là sur le moment. Maintenant que je suis là, nous avons fait un match d’enfer. L’énergie est contagieuse, ça motive tout le monde", raconte la star de la soirée.

Le natif de Seattle, révélation défensive des derniers playoffs, a signé un contrat de 28 millions de dollars sur trois ans à Portland en juillet. Opéré dans la foulée, il n’avait toutefois pas pu entrer en jeu jusqu’ici. C’est désormais chose faite.

Essentiel dans le titre des Warriors, Gary Payton II s’est imposé comme un défenseur de premier plan en NBA l’année dernière. Un revirement de situation total pour lui, qui envisageait pourtant de mettre un terme à sa carrière d’athlète un an plus tôt. Le front office des Blazers recherchait particulièrement un joueur doté de sa polyvalence et ses qualités défensives cet été.

Si le backcourt composé de Damian Lillard et Anfernee Simons performe en attaque, les choses sont en effet plus compliquées de l’autre côté du terrain. Portland est la 20e défense de la ligue cette saison, avec 113,4 points encaissés pour 100 possessions. Un chiffre décevant pour un collectif qui vise les playoffs.

"C’était extrêmement excitant. Il change la dynamique de notre équipe", se réjouit Jerami Grant, fraichement arrivé dans l’Oregon lui aussi.

Le retour de Gary Payton II ne pourra pas tout changer, bien sûr. Il fera néanmoins beaucoup de bien à son équipe. Les Blazers sont actuellement à la 7e place de l’Ouest avec un bilan de 19-17. Dans une conférence si relevée, chaque renfort est précieux.

