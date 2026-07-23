Le nouveau proprio des Blazers sabre la franchise à tous les niveaux

En négociation, le dernier mot est souvent un chiffre. Et en NBA, le business domine tous les débats. C’est toujours l’argent qui l’emporte et Tom Dundon est devenu le boss des Portland Trail Blazers en payant environ 4 milliards de dollars en compagnie de ses associés investisseurs. Le voilà donc désormais à la tête d’une franchise mythique où il peut appliquer ce qui lui chante. Le nouveau proprio a décidé de faire des économies… dans tous les domaines.

On savait notamment que l’équipe ne garderait pas Tiago Splitter sur le banc malgré une belle saison à la tête du groupe. Micah Nori, assistant respecté, a pris sa place mais avec un contrat qui a été vivement critiqué par le syndicat des coaches. Le doute reste entier sur la rénovation actuelle du Moda Center, que Dundon veut voir la mairie et les pouvoirs publiques financer en grande partie. Dans le cas contraire, il pourrait prendre la décision de déménager la franchise.

Ce n’est pas le seul secteur touché. Le service média des Blazers, l’un des plus solides de la NBA, est actuellement en proie à de nombreux départs et licenciements. Tom Haberstroh, ancien d’ESPN, n’a pas été conservé. D’autres membres de l’équipe en charge des retransmissions télévisées ont été licenciés. Kevin Calabro, commentateur historique à Portland, a lui décidé de partir en raison d’une offre bien inférieure à son deal précédent. Ça n’impactera pas le terrain mais c’est dommage. L’expérience des fans en sera elle bouleversée. Les Blazers avaient la chance d’avoir l’un des meilleurs « play by play » du circuit. Ça ne sera sans doute plus le cas.

Les Blazers peuvent-ils vraiment quitter Portland ?