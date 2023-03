Aux 76ers, la santé de Joel Embiid et de James Harden sera la clé

Les pépins physiques de Joel Embiid et de James Harden pourraient bien être le talon d’Achille de Philadelphie pendant les playoffs.

Les 76ers doivent être considérés comme des contenders, mais des contenders avec un astérisque. Portée par Joel Embiid et James Harden, Philadelphie a les moyens d’aller loin en playoffs. Mais pour cela, il faudra que les deux stars gardent la santé, ce qui n’a rien de garanti.

La raideur au mollet d’Embiid, qui aurait été tout à fait anecdotique en temps normal, a particulièrement fait parler d’elle cette semaine. Pour cause, le pivot a manqué son rendez-vous avec son rival pour le titre de MVP, Nikola Jokic, dans ce qui se dessine comme la course la plus serrée de l’histoire de la NBA.

C’était un coup dur pour les fans et les observateurs, qui attendaient ce choc avec impatience. Ça l’était aussi pour le leader des 76ers, qui doit entretenir son statut de favori fraichement arraché aux votants. Mais la priorité de la franchise se situe au-delà des récompenses et de la saison régulière.

« Je n’en ai rien à faire. Comme je l’ai dit, tout tourne autour des playoffs. Si un seul match peut nuire aux chances de quelqu’un, je pense que tout le monde devrait être mis à l’écart. […] Ne pas jouer contre lui a été une grande déception, mais il y a un objectif plus important en vue : nous assurer que nous sommes en forme pour les playoffs », a-t-il expliqué à la presse, ce mercredi.

De retour, Joel Embiid n’est pas encore à 100 %. Face aux Mavericks, la nuit dernière, le pivot a compilé 25 points, 9 rebonds et 4 ballons perdus, à seulement 8-17 au tir. Ces chiffres restent éloignés de ses standards très élevés. Le fait qu’il soit capable de tenir sur le terrain pendant 33 minutes demeure néanmoins un bon signe.

« (Je me sentais) suffisamment bien. Évidemment, je n’ai pas joué mon meilleur match ce soir, mais je suis content que nous ayons remporté la victoire. Tout est question d’essayer de continuer d’avancer et de s’assurer que tout est en ordre quand cela compte », s’est réjoui le natif de Yaoundé, au Cameroun.

Joel Embiid et James Harden, dans le même bateau

En plus du leader des Sixers, son lieutenant peine aussi à garder la forme. James Harden a manqué quatre matches consécutifs, après sa pire sortie de la saison — l’une des pires de sa carrière, même.

Il y a un peu plus d’une semaine, contre Bulls, le meneur n’a réussi à marquer que 5 points à 2-14 au tir, dont 0-6 à trois points, en 47 minutes de jeu. Ce soir-là, l’ancienne star des Rockets a terminé la rencontre en boitant à cause d’une douleur au tendon d’Achille. Également de retour face à Dallas, il a dressé le même bilan tépide que son coéquipier.

« Ça allait. Vers la fin, ça a un peu fait mal, mais je m’y attendais. J’essaie simplement de faire les choses nécessaires pour continuer à me maintenir, finir ces six derniers matches et être prêt à aborder notre semaine de préparation. Je ne pense pas que ça va complètement disparaître, mais vous savez, je suis sur le terrain », relativise-t-il.

Le discours n’est pas tout à fait rassurant. D’autant plus que, d’après Harden, ce problème le gêne déjà depuis plusieurs mois. Il a certes réussi à conserver un niveau très élevé sur cette période, mais ces choses ne peuvent pas être prises à la légère.

« Ça me dérange depuis quelques mois, je dirais. Je veux juste continuer à jouer malgré tout. Il y a eu un moment, lors du dernier match que j’ai joué, où c’était vraiment insupportable, alors je ne pouvais même pas être sur le terrain », se rappelle-t-il, en expliquant par ailleurs qu’il est surtout revenu ce soir-là pour des raisons de timing.

À 10 jours de la fin de la saison régulière, ces préoccupations autour de la santé des deux stars sont tout de même très inquiétantes. Embiid, qui espérait « qu’il n’y aurait pas de blessures comme les dernières années » pendant lesquelles Philadelphie a souffert de sa malchance, doit être légèrement déçu.

Leur sort est loin d’être scellé, mais les 76ers ne seront probablement pas « presque parfaits » comme le pivot l’attendait. La santé de Joel Embiid et James Harden pourrait bien être la clé pour la franchise. Il reste à déterminer si celle-ci ouvrira la porte des finales ou celle d’une nouvelle désillusion, en fonction de leur état physique.

