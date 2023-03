D’année en année, la pression monte pour Joel Embiid et Philadelphie. Le pivot dominant, qui a fêté ses 29 ans ce mois-ci, est dans son prime et en plein dans la fenêtre pendant laquelle il doit viser le titre NBA. Les Sixers, 3e de l’Est avec un superbe bilan de 49-25, semblent bien lancés pour passer un cap en postseason.

En cinq campagnes de playoffs depuis 2018, l’intérieur et ses coéquipiers n’ont jamais réussi à dépasser les demi-finales de Conférence. Sur le papier, la franchise avait pourtant souvent ce qu’il fallait pour aller plus loin. Les observateurs, qui attendent de véritables résultats sur le terrain, commencent ainsi à s’impatienter. Embiid, interrogé par Shams Charania de The Athletic, ne comprend pas tout à fait ce sentiment d’urgence.

« Je me fiche de la pression que tout le monde met sur moi. Tout ce qui m’importe, c’est la pression que je me mets à moi-même pour gagner. Les gens parlent de qui a le plus de pression pour gagner et veulent me mentionner. Je ne suis pas en haut de cette liste. Je ne suis pas un double MVP, je n’ai jamais été nommé dans la All-NBA First Team, je n’ai jamais rien remporté. Alors pourquoi y a-t-il de la pression sur moi pour faire quelque chose alors qu’il y a des gars qui ont remporté deux MVP, plusieurs MVP et n’ont rien fait non plus ? », s’interroge-t-il, apparemment avec une pointe de sel.