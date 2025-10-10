Pour son prochain rassemblement, avec des matches contre l'Italie et l'Espagne, l'équipe de France féminine va afficher un visage rajeuni et expérimental.

L’équipe de France féminine va changer de visage en novembre. Pour le stage prévu du 10 au 16 novembre à La Línea de la Concepción (Espagne), Jean-Aimé Toupane a choisi de miser sur la jeunesse, en laissant plusieurs cadres souffler après un été chargé entre EuroBasket et WNBA. Gabby Williams, Marine Johannès, Iliana Rupert, Dominique Malonga, Leïla Lacan ou encore Janelle Salaün ne seront ainsi pas de la partie.

À la place, place aux pépites : Aïnhoa Risacher (17 ans, ASVEL), Alicia Tournebize (18 ans, Bourges), Sarah Cissé (18 ans, BLMA) ou Nell Angloma (19 ans, BLMA) auront l’occasion de se montrer auprès du staff, encadrées par quelques piliers comme Valériane Ayayi, Romane Berniès et Marième Badiane.

Des joueuses déjà installées sur le tournoi précédent comme Pauline Astier, Tima Pouye ou Maëva Djaldi-Tabdi complètent le groupe. On note aussi évidemment la réjouissance présence de Carla Leite, qui avait renoncé à l'Eurobasket pour découvrir la WNBA avec les Golden State Valkyries.

Toupane confirmé sur le banc des Bleues, bonne idée ou fallait-il tourner la page ?

Les Tricolores disputeront deux matches amicaux face à l’Italie et à l’Espagne, dans une fenêtre internationale sans enjeu mais tournée vers l’avenir. Déjà qualifiée pour le second tour de l’Euro 2027, la France prépare en réalité son prochain grand rendez-vous : le Tournoi de Qualification pour la Coupe du monde 2026, prévu du 11 au 17 mars à Villeurbanne.

La liste des Bleues pour affronter l'Italie et l'Espagne

Arrières : Pauline Astier, Romane Berniès, Carla Leite, Tima Pouye

Ailières : Valériane Ayayi, Aïnhoa Risacher, Marie-Paule Dally, Migna Touré, Nell Angloma,

Intérieures : Marième Badiane, Sarah Cissé, Alicia Tournebize, Maëva Djaldi-Tabdi, Aminata Gueye