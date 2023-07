Bol Bol à Phoenix, Cam Payne à San Antonio et Bradley Beal… meneur ?

Les Phoenix Suns ont été sacrément actifs dimanche. Comme pressenti depuis qu'il a été libéré par Orlando, Bol Bol s'est engagé pour une saison sur un contrat garanti, pour un montant qui n'a pas encore été dévoilé. Dans la foulée, les Suns ont fait de la place et garni leur coffre à futurs picks dans un deal pour envoyer Cameron Payne à San Antonio contre un futur 2e tour de Draft, d'après Adrian Wojnarowski d'ESPN. Dans une opération connexe avec le Magic, Phoenix récupère trois futurs 2e tours de Draft en échange d'un éventuel swap au 1er tour en 2026.

A 23 ans, Bol Bol sort de la première vraie saison fiable de sa carrière, sans blessure majeure et avec 33 titularisations en 70 apparitions. L'ancien joueur des Denver Nuggets tournait à 9.1 points, 5.8 rebonds et 1.2 contre par match. Il apporte à la rotation des Suns un profil dont ils ne disposaient pas jusque-là derrière le quatuor Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal et Deandre Ayton.

La perte de Cameron Payne n'est pas anodine, en revanche. Celui qui avait parfaitement suppléé Chris Paul pendant une bonne partie de la campagne de 2021 jusqu'à la finale perdue contre Milwaukee était un back-up fiable pour Phoenix. Il apportera son expérience et son playmaking aux Spurs, dans un groupe jeune et articulé autour de Victor Wembanyama. Sans lui, les Suns se retrouvent un peu plus limités au niveau de leur backcourt.

Il semblerait que Bradley Beal, arrivé en provenance de Washington il y a quelques semaines, soit amené à démarrer comme meneur, avec Jordan Goodwin comme principal remplaçant, Devin Booker débutant au poste 2 avec la capacité de glisser sur le 1 au besoin.

Phoenix, qui sera coaché par Frank Vogel la saison prochaine, dispose désormais de 11 joueurs sur des deals au salaire minimum derrière le quatuor susmentionné. Ils paieront, à l'heure actuelle, une luxury tax de 26 millions de dollars

