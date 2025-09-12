Boston Celtics : un dernier move avant la reprise de la saison ?

Les Boston Celtics envisageraient un dernier mouvement avant la reprise. Le contrat d’Anfernee Simons pourrait être la clé pour alléger la masse salariale et préparer l’avenir.

L’intersaison a été chargée pour les Boston Celtics, mais la franchise championne en titre n’en aurait peut-être pas fini avec son mercato. Selon Chris Mannix de Sports Illustrated, le front office se garderait la possibilité d’un nouveau mouvement pour ajuster son effectif et sa masse salariale avant le coup d’envoi de la saison NBA 2024-2025.

Après avoir déjà dû composer avec des départs majeurs et l’intégration de nouveaux joueurs, Boston surveille désormais de près ses finances. Les Celtics se situent actuellement sous le premier apron du nouveau CBA et flirtent avec la barre de la luxury tax. C’est dans ce contexte que la direction pourrait chercher à transférer le contrat d’Anfernee Simons, considéré comme un levier essentiel pour renforcer la flexibilité de la franchise à moyen terme.

« Un dernier mouvement ne me surprendrait pas. Actuellement, ils sont sous le premier apron, presque sous la taxe. S’ils trouvent quelqu’un pour reprendre le contrat d’Anfernee Simons, ça les mettra sur de bons rails pour 2026 et au-delà », a expliqué Chris Mannix.

Sportivement, les Celtics restent armés pour jouer les premiers rôles à l’Est, tout au moins après le retour de blessure de leur franchise player. La base solide emmenée par Jayson Tatum, Jaylen Brown et Derrick White leur assure un socle compétitif. Mais la perte de certains vétérans (Holiday, Porzingis, Horford) et de certains bons joueurs de rotation (Luke Kornet) posent la question de la profondeur de banc et de la complémentarité des nouvelles recrues.

La suite dépendra donc de la capacité de Boston à équilibrer ambitions sportives immédiates et stratégie financière. Une éventuelle transaction supplémentaire, même discrète, pourrait permettre de sécuriser la compétitivité des Celtics pour cette saison et d’offrir une marge de manœuvre bienvenue pour les années à venir.

