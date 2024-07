Les Boston Celtics ont l'un des shooteurs les plus fiables de NBA et ils ont décidé d'en prendre soin. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, Sam Hauser, champion NBA avec les C's il y a quelques semaines, a signé une prolongation de contrat de 4 ans pour 45 millions de dollars.

Celui qu'Antoine Pimmel surnomme "Sa Mother" est devenu une pièce importante de la rotation de Joe Mazzulla la saison dernière, après avoir gravi les marches depuis son arrivée en tant que non-drafté en 2021 à sa sortie de la fac de Virginia. Jugez plutôt :

2021-2022 : 6 minutes de moyenne, 26 matches, 43.2% à 3 pts (0.7 paniers primés/match), 2.5 pts/match

2022-2023 : 16 minutes de moyenne, 80 matches, 41.8% à 3 pts (1.8 paniers primés/match), 6.4 pts/match

2023-2024 : 22 minutes de moyenne, 79 matches, 42.4% à 3 pts (2.5 paniers primés/match), 9 pts/match

Avec cette prolongation de Sam Hauser, Boston se met pour le moment dans le rouge pour la saison 2025-2026, avec une amende de 210 millions de dollars pour être au-dessus du 2nd apron, le fameux deuxième seuil dans le salary cap. Les Celtics ont le temps de faire des réajustements d'ici là et peuvent en tout cas d'ores et déjà tenter le back to back avec la même équipe ou presque que la saison dernière.