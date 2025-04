Bradley Beal toujours prêt à s’accrocher aux Suns…

Malgré une saison ratée et de nombreuses rumeurs autour de lui, Bradley Beal se voit toujours aux Phoenix Suns.

Bradley Beal a un mérite : il s'accroche. Il est bien évidemment difficile de plaindre un joueur professionnel très grassement payé pour exercer sa passion. Mais chez les Phoenix Suns, l'arrière évolue dans un contexte tout de même très compliqué.

Dans une saison galère pour son équipe, l'ex-joueur des Washington Wizards a changé de rôle à de nombreuses reprises. Sans jamais rechigner. Sur le plan extra-sportif, il doit composer, depuis plusieurs mois, avec une réalité : son équipe ne veut plus de lui.

Mais grâce à sa "no-trade clause", Beal a le contrôle de son destin. Et pour le bien de sa famille, il a choisi de rester dans l'Arizona. Quitte à être considéré comme un bouc-émissaire avec des critiques très régulières sur son salaire.

Récemment, la rumeur d'un "buy-out" a commencé à circuler. Cependant, de son côté, il se verrait bien persévérer dans le projet à Phoenix.

"Je crois en ce que nous avons ici. Des choses peuvent se produire... Nous n'avons pas eu une bonne année. Nous n'avons pas réussi à mettre les choses en place comme nous le souhaitions, mais on ne se déteste pas. Personne ne ressent de la haine. J'aime Phoenix. J'aime être ici.

Donc j'espère pouvoir continuer à être ici. Je sais que Mat (Ishbia, ndlr) va probablement faire quelques changements, mais j'ai apprécié ce groupe", a assuré Bradley Beal pour l'Arizona Republic.

Son discours semble sincère. Après tout, il n'a pas besoin de dire qu'il a envie de rester pour avoir sa place garantie à Phoenix. Sa "no-trade clause" lui permet d'imposer sa volonté. Mais on sent chez lui une envie d'être désiré pour construire aux Suns.

Est-ce vraiment possible ? On peut en douter. La fracture, du côté de la direction, semble consommée. Et effectivement, l'intersaison s'annonce très chargée dans l'Arizona.

Bradley Beal plaît sur le marché… s’il est libre 🤐