Bradley Beal en prend pour 3 semaines, on ne verra toujours pas le Big Three des Suns

Bradley Beal sera éloigné des terrains trois semaines de plus, le temps de soigner son dos. Pas de Big Three à Phoenix pour le moment, donc.

Avec les seuls Kevin Durant et Devin Booker, les Suns sont capables de gagner des matches tant le tandem a une force de frappe exceptionnelle. Mais les fans de Phoenix aimeraient quand même bien voit Bradley Beal se mêler à ça et apporter lui aussi le talent d'un multiple All-Star et ex-meilleur scoreur de la ligue. Ce ne sera pas pour tout de suite. En marge de leur victoire contre le Jazz, les Suns ont annoncé que Beal souffrait toujours du dos et avait besoin d'une nouvelle période de convalescence.

L'ancien arrière des Washington Wizards va donc observer trois semaines de repos et de soins avant d'être réévalué. On risque donc de ne pas voir KD, Booker et Beal ensemble sur un parquet avant décembre. La franchise de l'Arizona ayant misé gros sur Bradley Beal, il est certain que le coaching staff ne forcera rien et patientera aussi longtemps qu'il le faudra pour le lancer réellement, même si ce soit être après Noël ou en 2024.

