Bradley Beal et Washington vers un trade, Miami en pole

Bradley Beal et les Wizards vont se séparer en bons termes, sauf grosse surprise. Un trade est à l'étude et Miami surveille ça de près.

La saison NBA vient de finir et le marché s'agite déjà. D'après Shams Charania de The Athletic, Bradley Beal et les Washington Wizards se préparent à travailler ensemble sur un trade du All-Star de 30 ans. La franchise a pour objectif de repartir de zéro ou presque avec son nouveau General Manager Jeff Dawkins et son nouveau président Michael Winger. Cela passe donc par un départ de Beal, si évidemment la contrepartie satisfait les Wizards.

Charania ajoute que le Miami Heat est déjà à considérer comme favori pour faire venir Bradley Beal, même si les Floridiens ne sont pas forcément ceux qui peuvent proposer le package le plus attrayant. Pour rappel, le contrat de l'arrière des Wizards, est gargantuesque puisqu'il avait signé pour 5 ans et 251 millions de dollars avec la franchise qui l'a drafté en en 2012 et vient seulement d'écouler la première année de ce deal.

La nature de ce contrat et le fait que Beal ne soit pas non plus considéré comme une superstar font que l'offre victorieuse provoquera peut-être la surprise chez les observateurs.

On en parlait justement ce matin dans le CQFR, en évoquant le fit intéressant entre Bradley Beal et le Miami Heat, en quête d'une autre star pour tenter de remporter le titre qui lui a échappé en 2020 et cette année.

