Bradley Beal : « Je ne vais pas être un connard »

Bradley Beal va-t-il rester aux Phoenix Suns ? Avec une "no-trade clause" dans son contrat, l'arrière a les cartes en mains. Cependant, sa situation reste floue. On sait que la franchise de l'Arizona cherche potentiellement à l'échanger pour récupérer Jimmy Butler.

Et dans le même temps, l'ex-joueur des Washington Wizards a changé de rôle en sortant désormais du banc. Malgré ce contexte, le natif de Saint-Louis ne démérite pas sur le plan sportif. Au contraire, la nuit dernière, Beal a été important dans la victoire contre les Atlanta Hawks (123-115) en inscrivant 25 points.

En conférence de presse, il a ensuite été clair sur son cas personnel.

"L'ajustement le plus important ? Tout. Ma préparation est totalement différente. Tu ne commences plus les matches... Donc il faut t'assurer d'être prêt quand ton nom est appelé. Ma réaction quand j'ai appris la nouvelle ? J'ai regardé le coach et j'ai dit : 'Ok, je ne vais pas débattre de cette décision majeure'. C'est celle du coach.

Une partie bizarre dans cette nouvelle expérience ? Tout. Mais encore une fois, je ne vais pas devenir une distraction, je ne vais pas être un connard, je ne vais pas être non-professionnel. Je vais faire mon boulot et ce qu'on me demande.

Je suis toujours fier de mon jeu, de qui je suis et ce que je fais. Ce n'est pas différent. Mais ça fait parler quand les gens n'ont pas l'habitude de voir ça", a répondu Bradley Beal.

Une sortie qui ne respire pas la joie de vivre. Mais ce discours semble logique vu l'atmosphère autour de lui. En tout cas, Bradley Beal garde le contrôle de son destin. Et il répond présent sur le parquet.

Bradley Beal et son agent n’ont pas discuté de sa no trade clause