CQFR : Houston se détache, Cleveland enchaine

Les résultats de la nuit en NBA

Raptors @ Cavs : 126-132

Warriors @ Pistons : 107-104

Wolves @ Magic : 104-89

Blazers @ Mavs : 111-117

Rockets @ Grizzlies : 119-115

Hawks @ Suns : 115-123

Heat @ Jazz : 97-92

Le classement

- Cleveland a un peu souffert à la maison face à Toronto, en back to back, mais a réussi à prolonger sa série de victoires (12). Avec Donovan Mitchell mis au repos, on a surtout vu Darius Garland sortir son meilleur match offensif de la saison (40 pts, 9 asts) et la paire Evan Mobley (21 pts, 11 rbds, 6 asts) - Jarrett Allen (18 pts, 15 rbds) dominer à l'intérieur.

Entre la meilleure équipe à domicile et la pire à l'extérieur, le suspense aurait normalement dû être plus limité, mais les Cavs ont fait la différence dans le dernier quart-temps (34-23) après être apparus à court de jus après la pause. Parfois, cela se joue sur des détails et sur un surplus de combativité, comme le plongeon de Jarrett Allen dans les sièges au bord du terrain pour arracher un rebond et éviter aux Raptors d'avoir une munition pour égaliser à une minute de la fin.

- Le choc de la nuit à l'Ouest opposait Memphis à Houston et ce sont les Rockets qui ont fait la bonne opération (119-115) et assis leur deuxième place. Ja Morant était de retour pour l'occasion après avoir manqué 5 matches et a été plutôt bon (27 pts), mais les Grizzlies n'ont pas su freiner Alperen Sengun (32 pts, 14 rbds).

Il y a quand même des regrets du côté de Memphis, puisque les gars du Tennessee s'étaient arrachés pour revenir dans le match et Desmond Bane, à 3 points, avait même égalisé à 3 points à 3.8 secondes de la fin. Petit problème, Taylor Jenkins avait posé un temps mort... Derrière, les Grizzlies n'ont pas pu raccrocher le wagon et Houston a désormais une victoire et demie de plus au classement.

- Ce n'était pas très beau, mais les Warriors se contenteront de la victoire, à Detroit, après des performances abyssales devant leur public notamment. Golden State l'a emporté d'une courte tête (107-104) sur le parquet des Pistons, malgré un Stephen Curry maladroit (17 pts à 5/21). Après avoir dilapidé 18 points d'avance, les Californiens auraient même pu être poussés en prolongation si Malik Beasley avait marqué à 3 points peu avant la sirène.

Cade Cunningham a encore été bon, compilant 32 points, 8 passes et 6 rebonds. Du côté des Warriors, en l'absence d'Andrew Wiggins, excusé pour raisons personnelles, Buddy Hield (19 pts), Trayce Jackson-Davis (14 pts), Dennis Schröder et Gui Santos (13 pts chacun) ont apporté leur écot.

- Minnesota restait sur 7 défaites contre des adversaires de la Conférence Est. Les Wolves ont mis fin à cette série en allant gagner à Orlando après avoir dominé de bout en bout. Avec une défense solide, les joueurs de Chris Finch ont profité des faibles armes à la disposition du Magic en attaque pour passer une soirée relativement tranquille. Rudy Gobert a fini en double-double (10 pts, 12 rbds), alors que Julius Randle (23 pts, 10 rbds) et Anthony Edwards (21 pts, 7 asts) ont été les meilleurs marqueurs de leur équipe et Ant-Man a claqué le dunk de la nuit avec ce poster sur Anthony Black.

ANTHONY EDWARDS MY GOODNESS 😱 pic.twitter.com/XWfwPCN1cp — NBA TV (@NBATV) January 10, 2025

Bonne nouvelle en revanche pour Orlando, c'était sans doute le dernier match sans Paolo Banchero, dont le retour est attendu pour cette fin de semaine.

- Dallas n'était vraiment pas parti pour gagner face à Portland. Les Blazers menaient de 10 points à moins de 5 minutes de la fin, mais se sont mis à vendanger en ratant 6 tirs de suite et en perdant des ballons. Dereck Lively (21 pts, 16 rbds), PJ Washington (23 pts, 14 rbds) et Spencer Dinwiddie se sont alors mis à rentrer des tirs et des lancers pour renverser la situation et passer un 16-0 à leurs visiteurs.

Les Mavs, qui ont de nouveau joué sans Luka Doncic et Kyrie Irving (mais avec Daniel Gafford, entré 10 minutes après sa blessure à la cheville du début de semaine), ont pu compter sur Jaden Hardy (25 pts), qui a réussi sa meilleure performance de la saison en sortie de banc.

- Toujours sans Jalen Johnson, Atlanta vit une passe un peu plus compliquée, malgré une vraie volonté de répartir les tirs et les opportunités. Les Hawks qui ont perdu 3 de leurs 4 derniers matches, se sont inclinés à à Phoenix (123-115), la faute à l'efficacité des Suns et notamment de Bradley Beal, auteur de 25 points à 11/16 en sortie de banc. Kevin Durant a apporté 23 points et Grayson Allen (23 pts aussi) a mis des paniers importants en fin de match, lorsque Trae Young (21 pts, 7 asts) et ses coéquipiers ont commencé à réduire l'écart.

Phoenix est toujours en négatif avec un bilan de 17 victoires et 19 défaites. On notera que Mike Budenholzer n'a pas donné la moindre minute à Jusuf Nurkic, pourtant apte à jouer. Le divorce semble consommé. Zaccharie Risacher n'a joué que 19 minutes, mais Atlanta est à +4 sur ses passages sur le terrain. Le rookie français a apporté 5 points, 2 rebonds et une interception à 2/4.

- Le dernier match de la nuit était celui entre le Jazz et le Heat. Entre la maladresse et les pertes de balle, ce n'était clairement pas la rencontre de l'année, mais Miami a su se faire mal pour l'emporter. Tyler Herro, qui a battu le record de franchise du nombre de matches consécutifs avec un panier à 3 points marqué (70) et Jaime Jaquez Jr (20 pts) ont été impactants en fin de partie pour infliger une 9e défaite de suite à Utah à domicile.

Le Jazz était déplumé, sans Jordan Clarkson, John Collins, Keyonte George ou même Brice Sensabaugh, qui restait sur 61 points sur les deux derniers matches. Il y a quelques jours, Miami avait perdu de 36 points à la maison contre la même équipe, juste après la suspension de Jimmy Butler.