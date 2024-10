Bradley Beal veut retrouver le plaisir de jouer

La saison 2023-2024 a été compliquée pour les Phoenix Suns. Malgré les grandes attentes autour du trio Kevin Durant - Devin Booker - Bradley Beal, cette franchise a représenté une déception. Dans ce Big Three, Beal a également vécu un exercice éprouvant.

Trop souvent plombé par les blessures, l'ex-joueur des Washington Wizards n'a jamais donné l'impression de trouver sa place. Régulièrement utilisé comme meneur, il a aussi eu du mal à avoir un impact positif sur le parquet.

Et en 2024-2025, Beal a une priorité : retrouver du plaisir sur le terrain.

"Je me suis amusé l'année dernière. Mais évidemment, le fait d'être blessé et d'essayer de revenir, c'est la partie frustrante... Actuellement, l'environnement se trouve à des années-lumière de ce que nous avons connu, et je parle pour tout le monde, l'année dernière.

On ressent une nouvelle énergie... Tout simplement de la joie et de la passion pour le jeu. Il y a aussi de l'entouthiaste par rapport aux nouveaux éléments ajoutés. Et cette joie, c'est le plus important.

Si tu es heureux et que tu t'amuses, tu as le meilleur boulot du monde", a souligné Bradley Beal face à la presse.

Il sera intéressant de suivre le développement des Suns. Avec l'arrivée du coach Mike Budenholzer et de plusieurs recrues cet été (on pense à Tyus Jones), cette équipe a les qualités pour nourrir des ambitions à l'Ouest. Mais encore faut-il trouver la bonne formule avec ce fameux trio...

