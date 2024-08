Brandin Podziemski, des rumeurs qui l’amusent

Sélectionné au #19 pick de la Draft NBA 2023, Brandin Podziemski a représenté une bonne pioche pour les Golden State Warriors. Malgré une saison collective compliquée, le meneur a trouvé sa place chez les Dubs.

Et pourtant, dès cet été, le jeune talent de 21 ans pourrait faire ses valises. Grâce à ses performances, l'Américain a séduit plusieurs formations en NBA. Et dans les rumeurs, son nom a circulé, notamment pour parvenir à attirer l'intérieur du Utah Jazz Lauri Markkanen.

Une situation plutôt bien vécue par Podziemski.

"C'est très amusant pour moi. J'aime ça. C'est cool de voir des choses différentes chaque jour : les commentaires des gens, et si je devrais être échangé ou non. Pour moi, au niveau de mon basket, je tente de mettre les réseaux sociaux de côté et de travailler sur ce que je peux contrôler maintenant.

Personne n'aime l'admettre, mais tout le monde voit tout... le bon et le mauvais. En ce qui me concerne, je pense que le mauvais peut être utilisé comme une motivation. Évidemment, mon nom a souvent été évoqué dans le cadre d'un échange avec Markkanen.

Alors si l'échange ne se fait pas et que je suis toujours là, ce serait bien pour moi de faire une bonne seconde année et entendre : 'Heureusement qu'on ne l'a pas échangé'", a commenté Brandin Podziemski pour le podcast The Dinner Table.

Malgré l'agitation autour de lui, Brandin Podziemski reste apprécié aux Warriors. Et rien ne dit qu'ils vont accepter de le sacrifier, même pour Markkanen.

Les Warriors vont-ils sacrifier Brandin Podziemski ?