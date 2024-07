Les Warriors vont-ils sacrifier Brandin Podziemski ?

Les Golden State Warriors sont toujours en pourparlers avec le Utah Jazz pour tenter de recruter Lauri Markkanen. Le dossier n'est pas simple, puisque le Jazz a refusé la première offre des Warriors autour de Moses Moody et de picks, mais les discussions sont toujours en cours. Elles tournent essentiellement autour de la présence dans le package final d'un jeune joueur à fort potentiel, entre Brandin Podziemski et Jonathan Kuminga.

Pour faire simple, d'après Marc Stein, si Golden State veut recruter Markkanen, il faudra impérativement se séparer de l'un des deux. Les Warriors seraient plus motivés pour envoyer Kuminga, mais le Jazz, qui aimait déjà beaucoup Podziemski avant la Draft 2023, réclamerait l'arrière aux bouclettes.

C'est là que la décision est complexe pour Mike Dunleavy, le General Manager californien. Tout le monde à San Francisco adore "Podz" et Stephen Curry, comme Draymond Green, a chanté les louanges de l'ancien pensionnaire de Santa Clara. Si le front office fait le choix de le sacrifier, lui et sa capacité surnaturelle à provoquer des fautes offensives, il faut être sûr que Markkannen apportera quelque chose qui rendra Golden State plus crédible dans la course aux playoffs.

Lauri Markkanen, cible principale des Warriors

Le Finlandais est un All-Star, qui tourne à 23 points et 8 rebonds à presque 40% à 3 points et peut être une réponse offensive et une vraie plus-value pour Steve Kerr. Mais en termes de personnalité et de "fit", pourra-t-il combler ce qu'apportait Brandin Podziemski ? En termes de personnalité, le récit de Draymond Green un peu plus tôt dans la saison en disait long. L'intérieur All-Star a notamment été bluffé lors d'un scrimmage spécialement organisé pour lui permettre de se remettre en forme après une blessure à la cheville. Podziemski n'était pas dans la rotation de Steve Kerr à ce moment-là et avait donc été invité à y participer, au sein de l'équipe de Draymond. Disons que "Air Podz" n'a pas eu froid aux yeux...

"On a perdu le premier match à cause d'une perte de balle de ma part et Podziemski est venu me voir pour me dire : 'On ne peut perdre là-dessus ! Tu ne peux pas perdre le ballon sur une balle de match !'

J'étais choqué parce qu'on a eu des rookies qui ne m'ont pas adressé un mot pendant toute une saison. On était en train de joueur un pick up game pour m'aider à me préparer et il me gueule dessus ! C'est quelque chose qui en dit long. Je lui dit : 'OK, ça marche. Mais assure-toi de l'ouvrir comme ça tout le temps".

On attend maintenant de voir ce que décidera Mike Dunleavy et comment les cadres réagiront à un éventuel trade. Les choses devraient en tout cas bouger pendant l'intersaison. Les Warriors ont déjà récupéré Buddy Hield et De'Anthony Melton jusqu'ici et ont perdu Klay Thompson, parti à Dallas.