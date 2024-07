Lauri Markkanen, cible principale des Warriors

Les Golden State Warriors ont Lauri Markkanen dans le viseur, c'est assez clair. D'après Shams Charania de The Athletic, la franchise californienne a fait une offre très concrète au Utah Jazz ces derniers jours. Pour le moment, Danny Ainge et Justin Zanik résistent et auraient repoussé un package impliquant Moses Moody, des picks, un joueur à définir entre Gary Payton II et Kevon Looney.

Le Jazz, pour sa part, attend une proposition plus juteuse qui impliquerait notamment Jonathan Kuminga et/ou Brandin Podziemski. Peut-être y aura-t-il un juste milieu pour que le deal se concrétise et permette aux Warriors de parfaire leur effectif. Jusqu'ici, outre le départ de Klay Thompson, ils ont enregistré les arrivées de Buddy Hield et De'Anthony Melton.

Markkanen est néanmoins un All-Star de 27 ans, qui tourne à 23 points et 8 rebonds de moyenne, à presque 40% à 3 points.

Confirmation in here that the Warriors offer for Markkanen is currently based around Moody and picks (guessing with GP2/Looney as matching salary) while the Jazz want to be blown away with that plus Kuminga and Podziemski https://t.co/GK9d4wcG14

— Dave Giovanazzi (@SF_DavidGio) July 15, 2024