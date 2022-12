Brandon Ingram attend le déclic pour revenir…

Co-leaders de la Conférence Ouest, les New Orleans Pelicans surfent sur une bonne dynamique. Avec un Zion Williamson en grande forme, la franchise de Louisiane va très bien. Et pourtant, elle évolue depuis un mois sans l'un de ses meilleurs joueurs, Brandon Ingram.

Touché à un orteil, l'ailier n'arrive pas à retrouver toutes ses sensations. Sans être victime d'une fracture, l'ex-talent des Los Angeles Lakers a connu plusieurs rechutes ces dernières semaines. Du coup, le joueur de 25 ans prend son temps avant d'envisager un retour.

"Ce qui me retient ? La confiance. La confiance pour redevenir celui que je veux être. Je veux retrouver mon explosivité, essayer d'être moi-même. Je pense qu'il s'agit de la chose la plus importante. Je ne me sens pas moi-même, alors je sais que ce n'est pas le moment de me retrouver sur le parquet.

C'est franchement dur à dire (quand il va revenir, ndlr). Certains jours, je me sens vraiment bien, mais la récupération est mauvaise. D'autres, la récupération est bonne. Donc on verra quand je vais me sentir à 100%. Je serai prêt à jouer. Mais c'est difficile à dire maintenant", a commenté Brandon Ingram face à la presse.