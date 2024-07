Brandon Ingram, un trade imminent des Pelicans ?

Les discussions s'intensifient sérieusement pour un trade de l'ailier des New Orleans Pelicans Brandon Ingram.

Il ne s'agit pas d'un secret, Brandon Ingram se trouve sur le départ des New Orleans Pelicans. A l'approche de la dernière année de son contrat (à 36 millions de dollars), l'ailier n'a pas réussi à s'entendre avec ses dirigeants concernant une prolongation.

Cette fois-ci, la franchise de la Louisiane ne souhaite pas lui accorder un deal max. Une position qui peut se comprendre après la dernière saison mitigée de l'ancien joueur des Los Angeles Lakers. De son côté, Ingram a compris qu'il n'allait pas recevoir ce qu'il souhaitait de la part des Pelicans.

Et un départ semble donc inéluctable. D'après les informations du journaliste Marc Stein, les discussions s'intensifient sérieusement pour un trade d'Ingram. Pour le moment, les rumeurs concernent essentiellement les Sacramento Kings.

Les Californiens sont à la recherche d'une "troisième star" pour épauler De'Aaron Fox et Domantas Sabonis. Mais les Kings étudient plusieurs options sur le marché. On sait que Sacramento surveille également Lauri Markkanen et DeMar DeRozan.

En tout cas, Brandon Ingram a certainement besoin d'un nouveau départ pour se relancer. Et pour signer le contrat XXL qu'il souhaite obtenir aussi... Chez les Pelicans, il est temps de tourner la page.

Les Pelicans doivent-ils casser le trio Zion-Ingram-McCollum ?