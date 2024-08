Brandon Ingram, une cible pour le Jazz ?

Le Utah Jazz aimerait probablement mettre la main sur Cooper Flagg, le jeune homme déjà annoncé comme la prochaine star américaine et potentiel premier choix de la draft 2025. Sauf que pour vraiment finir dans les profondeurs du classement, la franchise aurait mieux fait de se séparer de son meilleur joueur, Lauri Markkanen. Elle a essayé. Le Finlandais s’est retrouvé dans les rumeurs de transfert pendant de longues semaines. Sans qu’aucune offre ne satisfasse les dirigeants du Jazz, qui ont finalement prolongé leur All-Star. Ce dernier ne peut pas être échangé avant la saison prochaine.

Du coup, autant lui trouver du renfort à ses côtés. Selon plusieurs journalistes, Utah pourrait notamment s’intéresser à Brandon Ingram. L’ailier n’est plus forcément inclus dans le projet à New Orleans et son contrat arrive à expiration en 2025. Le Jazz pourrait éventuellement se séparer de Walker Kessler et d’un premier tour de draft pour mettre la main sur l’ancien deuxième choix de la draft 2016.

L’équipe aurait alors un tandem capable de se hisser au moins dans la course au play-in à l’Ouest… à moins que le management attende la deadline pour faire ce deal avant de laisser les deux All-Stars sur la touche pour maximiser les chances de finir parmi les derniers de la Conférence.