Breanna Stewart, l’ADN d’une championne

Dans la nuit de mardi à mercredi, Breanna Stewart a dominé Las Vegas en finale de la Commissioner's Cup, permettant au Liberty de remporter un nouveau trophée. La star de New York est née pour gagner : elle a connu le succès partout où elle est passée, du lycée à la sélection nationale. À 31 […]

Dans la nuit de mardi à mercredi, Breanna Stewart a dominé Las Vegas en finale de la Commissioner's Cup, permettant au Liberty de remporter un nouveau trophée. La star de New York est née pour gagner : elle a connu le succès partout où elle est passée, du lycée à la sélection nationale.

À 31 ans, elle possède déjà l'un des palmarès les plus étoffés du basket, et il lui reste encore quelques années avant de s'arrêter. Retour sur une carrière déjà légendaire.

Née à Syracuse, elle grandit dans un État passionné par la balle orange. C'est donc assez naturellement que la New-Yorkaise commence le basket. Travailleuse acharnée, aidée par un grand physique dès son plus jeune âge, elle impressionne très vite.

Stewie est une défenseuse d'élite, rapide, présente des deux côtés du terrain, excellente dans la protection du cercle, dominante dans la raquette, polyvalente offensivement et dotée d'un tir à mi-distance létal.

Déjà performante au lycée, elle impressionne Geno Auriemma, qui la fait venir à UConn, le meilleur programme universitaire féminin du pays.

La dynastie UConn

Là-bas, Breanna Stewart ne va laisser que des miettes sur son passage. Elle remporte quatre titres NCAA (2013, 2014, 2015, 2016), trois trophées de National Player of the Year, trois Naismith Trophy, trois titres d'AP Player of the Year, deux Wooden Award et deux Wade Trophy. Légendaire.

Elles ne sont que trois joueuses dans l'histoire à avoir réussi l'exploit de remporter quatre titres NCAA : Breanna Stewart et ses deux coéquipières à l'université, Moriah Jefferson et Morgan Tuck.

Au-delà des trophées, elle a surtout marqué l'université du Connecticut par ses nombreux records : record absolu de contres de toute l'université (414), seule joueuse de l'histoire à avoir été nommée meilleure joueuse du Final Four à quatre reprises, deux saisons invaincues et un bilan de 151 victoires pour seulement 5 défaites. Tout simplement l'une des joueuses les plus victorieuses de l'histoire du programme.

À la fin de sa carrière universitaire, elle tourne à 17,6 points (53 % FG), 7,7 rebonds, 2,8 passes, 1,5 interception et 2,7 contres de moyenne en 22,5 minutes.

L'une des meilleures carrières universitaires de l'histoire, hommes et femmes confondus.

Une ère de domination

Mais sa route vers le succès était loin de s'arrêter là. Draftée en première position en 2016 par Seattle, l'ailière américaine réalise son rêve d'intégrer la WNBA.

Avec le Storm, elle vivra ses plus belles saisons au niveau professionnel. Dans une équipe ultra compétitive et accompagnée par une légende en la personne de Sue Bird, Breanna Stewart va rapidement se faire un nom.

Avec une moyenne de 20,3 points (47,5 % FG), 8,6 rebonds, 2,9 passes, 1,4 interception et 1,5 contre en 32,5 minutes sur ses six saisons avec Seattle, elle écrase de nombreux records de franchise.

Elle devient notamment la joueuse avec le plus grand nombre de points sur une saison (742), le plus grand nombre de rebonds sur une saison (317) lors de son année rookie, mais aussi le plus grand nombre de matches à 20, 25 puis 30 points sur une saison.

Des statistiques énormes, accompagnées d'un palmarès hors normes. Sa carrière au Storm se résume par deux titres WNBA (2018, 2020), deux titres de MVP des Finales (2018, 2020), un titre de MVP de la saison régulière en 2018, un trophée de Rookie de l'année, quatre nominations dans la All-WNBA First Team (2018, 2020, 2021, 2022) et trois nominations dans la All-Defensive First Team (2016, 2021, 2022).

L'élue de New York

Partie en froid avec la franchise qui l'a vue débuter chez les pros, Stewart débarque à New York en 2023 avec beaucoup de confiance. De retour dans son État de naissance, elle ne perd pas de temps pour s'intégrer.

Dès sa première saison avec le Liberty, elle est élue MVP de la saison régulière, le deuxième trophée de sa carrière. La même année, elle remporte la Commissioner's Cup, trophée de mi-saison qu'elle soulèvera de nouveau en 2026.

En patronne, elle emmènera ensuite sa franchise au titre WNBA en 2024, le premier sacre de l'histoire du Liberty.

Depuis son arrivée, Breanna Stewart tourne à 20,5 points (46 % FG), 8,3 rebonds, 3,5 passes, 1,4 interception et 1,5 contre en 32,5 minutes de moyenne. Elle a également été récompensée par deux nominations dans la All-WNBA First Team (2023, 2024) et une nomination dans la All-Defensive First Team en 2024.

Si elle n'est pas présente dans la franchise depuis de longues années, elle détient déjà le record de points sur un match du Liberty (45 points) et le record de matches à plus de 30 points sur une saison.

À travers le globe

Si elle gagne tout en WNBA, l'endroit où elle se trouve dans le monde ne change rien à sa destinée. Même en dehors de sa zone de confort, même en dehors de son pays, Breanna Stewart a tout écrasé sur son passage.

En Europe, elle a d'abord connu le succès avec le club russe d'Ekaterinbourg, puis elle a poursuivi sa carrière en Turquie avec Fenerbahçe, où elle a marché sur l'Europe.

Au total depuis 2021, elle a notamment remporté trois titres d'Euroligue (2021, 2023, 2026), un titre de MVP des Finales d'Euroligue, un championnat de Turquie et un championnat de Russie.

En plus de cela, elle a cofondé la ligue de 3x3 Unrivaled, où elle joue de janvier à mars. Avec son équipe de Mist BC, elle a remporté le championnat cette saison.

Tout simplement inarrêtable.

Une légende internationale

En sélection nationale, à l'image de son pays, sa domination est totale. En l'espace de 12 ans, elle a été sacrée championne olympique à trois reprises : à Rio en 2016, à Tokyo en 2021, puis à Paris en 2024.

La scène mondiale ne lui fait définitivement pas peur. Avec trois titres de championne du monde (2014, 2018, 2022) et un trophée de MVP de la Coupe du monde en 2018, elle possède l'un des palmarès les plus importants du basket américain. Et ce n'est pas fini.

L'ancienne star de UConn peut encore tenter de décrocher un quatrième sacre mondial à Berlin en septembre prochain. Pour rappel, en tournoi majeur, Breanna Stewart, c'est 15 points, 7,5 rebonds, 2,5 passes, 1,5 interception et 1,5 contre de moyenne. Des statistiques solides. En plus de dix ans de basket au plus haut niveau, Breanna Stewart n'est plus seulement une joueuse. C'est un héritage, déjà entré dans l'histoire de sa discipline.