Brittney Sykes en feu, Nneka Ogwumike porte LA au succès

Retour sur les deux matchs de la nuit en WNBA, où Brittney Sykes a de nouveau signé une grosse performance face au Sun.

Les résultats de la nuit en WNBA

Sun @ Tempo : 102-106

Sparks @ Storm : 88-83

Une victoire au bout du bout

Le premier match de la nuit nous a offert un beau suspense. Dans le contenu, la défense du Tempo laisse encore vraiment à désirer, avec trop de liberté accordée au plan offensif du Sun, notamment à Leïla Lacan. Ce point faible a permis à Connecticut de dominer toute la première période et de rester au contact de Toronto jusqu'en prolongation, malgré le pire bilan de la ligue.

La franchise canadienne s'en est finalement sortie en s'imposant 106 à 102 après prolongation.

Comme depuis le début de saison, c'est le duo Sykes-Mabrey qui a porté l'équipe sur ses épaules.

Brittney Sykes a inscrit 38 points, auxquels elle a ajouté 4 rebonds, 1 passe, 2 interceptions et 1 contre. L'Américaine tourne cette année à 20,1 points de moyenne et reste actuellement la seule joueuse de la ligue à avoir signé plusieurs matchs à plus de 35 points. À 32 ans, elle réalise la meilleure saison de sa carrière depuis sa draft en 2017.

Slim put on a SHOW tonight 🎬 Brittney Sykes dropped 38 PTS to tie her career-high in the @TempoBasketball's home dub! She’s also the only player this szn with multiple 35+ PT performances.#WNBASeason30 | 2026 WNBA Commissioner’s Cup presented by @coinbase https://t.co/CXLHsxK4v5 pic.twitter.com/euEhm8AOlC — WNBA (@WNBA) June 11, 2026

De son côté, Marina Mabrey a inscrit 21 points, 1 rebond, 1 passe et 3 interceptions. Laura Juskaite, avec 19 points, a signé son record en carrière, tandis que la Française Tima Pouye a terminé avec 2 points, 2 rebonds et 2 passes en 7 minutes et 30 secondes de jeu.

Un match nettement plus abouti offensivement pour le Sun au vu de son début de saison. Porté notamment par une excellente Leïla Lacan, qui s'est offert son record en carrière avec 24 points (dont 4 tirs à trois points), 1 rebond, 7 passes, 1 interception et 1 contre.

La Française a apporté un vrai souffle à son équipe aux côtés d'Aaliyah Edwards, qui a elle aussi signé son record en carrière. La Canadienne, gênée par les blessures ces derniers temps, a joué plus libérée. De retour chez elle, l'ancienne joueuse de UConn a terminé avec 24 points et 4 rebonds à 88,9 % de réussite au tir.

Leïla Lacan and Aaliyah Edwards had us seeing double 🤑 They each dropped a career-high 24 PTS for the @ConnecticutSun tonight. Lacan also reeled in a career-high in threes! Lacan: 24 PTS (career-high) | 7 AST | 4 3PM (career-high)

Edwards: 24 PTS (career-high) | 4 REB… pic.twitter.com/XrxtomTGH5 — WNBA (@WNBA) June 11, 2026

Nell Angloma, l'autre Française engagée dans la rencontre, a terminé avec 4 points, 2 rebonds, 1 passe et 1 contre en 11 minutes de jeu.

Les Sparks s'en sortent

La dernière rencontre de la nuit opposait Los Angeles à Seattle. En nette amélioration sur le plan défensif, les Sparks l'ont emporté 88 à 83 malgré une adresse inférieure à leurs standards habituels. Avec cette deuxième victoire consécutive, les Californiennes repassent à l'équilibre et remontent à la 9e place de la WNBA.

C'était décidément la nuit des records. Nneka Ogwumike a signé son meilleur total de points de la saison avec 24 unités, auxquelles elle a ajouté 9 rebonds, 1 passe et 1 interception. Elle est également entrée cette nuit dans le top 4 des meilleures rebondeuses de l'histoire de la WNBA avec 3363 rebonds en carrière.

Nneka Ogwumike was gettin' after it in the @lasparks WIN on the road 😤 In tonight's game, Nneka brought in a season-high of 24 PTS to help lead the Sparks to the dub, while also moving into 4th place all-time in rebounds list and 16th place all-time in FTs! 24 PTS | 9 REB… pic.twitter.com/lN0jyOp1BX — WNBA (@WNBA) June 11, 2026

Kelsey Plum, toujours aussi impressionnante cette saison, n'a pas semblé vouloir ralentir malgré la fatigue. Elle a été précieuse dans la victoire des Sparks avec un double-double de 19 points et 11 passes. Elle est actuellement la deuxième meilleure scoreuse de la ligue, juste derrière A'ja Wilson.

En sortie de banc, Cameron Brink a également été très efficace. En seulement 18 minutes, elle a compilé 15 points, 6 rebonds, 1 passe et 2 contres avec 71,4 % de réussite au tir, le meilleur pourcentage de son équipe cette nuit.

Du côté du Storm, l'ancienne joueuse de LSU Flau'jae Johnson a terminé en double-double avec 14 points, 12 rebonds et 6 passes. Il s'agit du deuxième double-double de sa carrière et elle est actuellement la seule rookie à en avoir réalisé plusieurs cette saison.

Pour l'accompagner, Seattle a pu compter sur notre Française Dominique Malonga, bel et bien de retour après sa commotion cérébrale. Elle a retrouvé du temps de jeu et terminé avec 15 points, 7 rebonds et 2 passes.

Dans une franchise en reconstruction, les victoires restent encore difficiles à obtenir, mais les automatismes commencent à se mettre en place et les progrès dans le contenu du jeu sont visibles.

Grosse nuit de WNBA demain avec quatre matchs au programme :

Sky @ Fever : 1h

Liberty @ Dream : 1h30

Mercury @ Wings : 3h

Aces @ Fire : 4h