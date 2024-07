Bronny James devrait aller en G-League… mais pas tout de suite

Bronny James a signé un contrat de 4 ans et presque 8 millions de dollars avec les Los Angeles Lakers, qui l'ont drafté en 55e position la semaine dernière. Plus que le montant et la durée du contrat, qui peuvent correspondre à ce que l'on retrouve parfois chez des 2e tours de Draft, c'est le timing qui a interpellé, alors que le fils de LeBron James n'a pas encore disputé la moindre minute d'un match officiel contre une équipe professionnelle. Malgré ça, le plan qu'envisage son entourage pour le début de sa carrière semble un peu plus pertinent et lucide.

D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, Bronny James sera immédiatement inclus avec les Lakers en début de saison - sauf cataclysme lors de la Summer League et des matches de pré-saison - mais ne s'y éternisera pas. L'idée est de le faire basculer ensuite vers la G-League et la franchise affiliée des South Bay Lakers, pour qu'il poursuive son apprentissage.

En gros, les Lakers et LeBron James en tête veulent marquer l'histoire d'emblée en alignant un père et son fils dans le même match NBA, ce qui serait effectivement inédit. Mais les Californiens n'ont pas particulièrement confiance dans le fait que Bronny James soit en mesure de se greffer à une rotation où les places seront chères et où il n'y aura pas forcément d'espace et de volonté de développer des jeunes talents.

Pour rappel, LeBron James a lui prolongé pour deux saisons (la deuxième est dépendant d'une player option) pour 104 millions de dollars, avec un no-trade clause.

LeBron plus puissant que jamais ?