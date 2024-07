LeBron James a presque toujours, plus ou moins directement, eu de l'influence en coulisses dans les franchises dont il a fait partie. Rien d'anormal dans le fond. C'est le propre des très grands joueurs. Les organisations sont prêtes à se damner pour leurs superstars et, parfois, à hypothéquer leur avenir pour les satisfaire ou prolonger l'aventure avec elles.

Si clamer que le King était un GM ou un coach de l'ombre était souvent vu comme une critique ou un reproche - ce qui n'était pas toujours le cas - c'était avant tout un moyen de mettre en lumière le rayonnement sportif et extrasportif inédit du "Chosen One". Ce n'est toutefois pas quelque chose qui lui plait. Depuis toujours ou presque, et encore plus depuis son arrivée aux Los Angeles Lakers en 2018, il a continué de vouloir tordre le cou à l'étiquette de joueur omnipotent qu'on lui a collé. Il va devenir de plus en plus difficile pour lui d'y arriver.

Faisons un petit bilan des derniers jours, qui ont débouché sur la prolongation de contrat de LeBron James mercredi. En l'espace de quelques jours, LeBron a donc :

signé un contrat de deux ans avec une player option sur la deuxième saison

inclus une no-trade clause dont seul Bradley Beal disposait encore en NBA

pris le max en termes de salaire à 39 ans avec plus de 50 millions la saison et un total potentiel de 104 millions

vu son fils Bronny être drafté au 2e tour par les Lakers, avant de signer un contrat de 4 ans pour presque 8 millions de dollars, alors qu'il n'a pas encore joué le moindre match professionnel

Si on ajoute à cela le fait que Rich Paul, son agent, est toujours très bien implanté chez les Lakers, avec une vraie influence auprès du General Manager Rob Pelinka, et a fait la tournée des plateaux ces dernières semaines, le constat est clair : LeBron James est le membre le plus important de la franchise et n'a probablement jamais été aussi influent et décisionnaire.

Beaucoup de questions...

Les sceptiques diront qu'il tient la franchise par les gonades. Les autres qu'il a fait ce qui était le mieux et le plus logique, après avoir vu les Lakers échouer à recruter l'un des noms qu'il leur avait suggéré (Klay Thompson, James Harden, DeMar DeRozan et Jonas Valanciunas), dans le but d'accepter un salaire moins élevé.

On ne pourra néanmoins juger ce qui vient de se passer qu'une fois la saison bien entamée. Les questions sont toutefois nombreuses autour de cette équipe, articulée autour de LeBron, et qui devra encore composer avec une attention médiatique toute particulière.

Les Lakers ont-ils un effectif assez fort pour éviter de passer à nouveau par le play-in tournament ?

JJ Redick résistera-t-il à la pression pour son premier job de head coach ?

LeBron James est-il toujours l'un des 10 meilleurs joueurs de la ligue ?

Anthony Davis pourra-t-il refaire une saison aussi fiable en termes de matches joués ?

Bronny James sera-t-il capable d'être ne serait-ce qu'un joueur de rotation ?

LeBron et les Lakers ont quelques mois pour apporter des réponses à ces questions.

