Bronny James finalement bien drafté au 1er tour ?

Alors que la Draft 2024 approche, l'une des intrigues principales, outre celle concernant l'identité du 1st pick, concerne Bronny James. Le fils de LeBron a maintenu son nom et se montre très sélectif quant aux workouts qu'il accorde. Alors que ses états d'armes pourraient laisser supposer une sélection au 2e tour, des rumeurs le voient partir au 1er tour. Bill Simmons de The Ringer évoque même son sentiment que c'est du côté des Phoenix Suns que l'on retrouvera le désormais ex-universitaire de USC.

"Je crois que Bronny va être drafté au 1er tour et que ce sera encouragé par Klutch. Il y a beaucoup de rumeurs autour de Phoenix. Mat Ishbia a le même conseiller médias que LeBron, Adam Mendelsohn. C'est quelque chose qui me rend suspicieux et le camp de Bronny semble très confiant dans le fait qu'il sera pris au 1er tour... Si tu es Ishbia aujourd'hui, tu te dis que la Draft est mauvaise et qu'il faut prendre Bronny pour avoir une chance d'avoir LeBron aussi. Je ne sais pas combien d'années il lui reste, une, deux ou trois, mais si c'est ton opportunité d'avoir LeBron, même pour peu de temps, tu dois la saisir".

Pour rappel, les Suns ont le pick n°22 et des bruits de couloir leur prêtent effectivement un intérêt prononcé pour LeBron James, si ce dernier accepte un sacrifice financier assez gigantesque.

