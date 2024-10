Bronny James revient sur son arrêt cardiaque : « Mes journées ne sont plus normales »

Bronny James a beau être le fils de l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, son parcours vers la NBA n’a pas été sans embûches. En août 2023, le jeune joueur a été victime d’un arrêt cardiaque lors d’un entraînement avant sa première saison universitaire. Un an plus tard, cet incident l’affecte toujours.

« Mes journées ne sont plus normales », a confié le fils de LeBron James dans une récente interview pour Men's Health. « J’ai toujours l’impression d’être en train de revenir en arrière. »

Malgré la découverte d’une malformation cardiaque congénitale, probablement responsable de cet arrêt cardiaque, James a pu revenir à USC pour la saison 2023-24 et a obtenu l’autorisation de jouer en NBA. Sélectionné en 55e position de la draft, il s’apprête à faire ses débuts dans la ligue aux côtés de son père — une première historique. Un dénouement heureux, alors que Bronny craignait que sa carrière d’athlète ne s’arrête brutalement.

« Quand cela s’est produit, il y avait tout un tas de causes possibles pour expliquer ce qui m’était arrivé. Alors oui, j’ai eu peur de ne plus jamais pouvoir jouer », a continué Bronny James. « J’ai vraiment pris mes routines au sérieux pour retrouver mon niveau d’avant. J’ai dû faire des exercices de respiration et d’autres choses. C’était un redémarrage complet. Je dois rester vigilant avec mes médicaments pour le cœur. »

Bien qu’il ait réussi à surmonter cette épreuve, rien n’est acquis pour Bronny. Avec des performances décevantes en NCAA et en pré-saison avec les Lakers, il doit encore prouver qu’il a le niveau pour jouer en NBA. Le joueur de 20 ans passera probablement la majeure partie de sa saison rookie en G League, pour profiter de plus de temps de jeu et moins de pression médiatique.

