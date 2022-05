Comment Brook Lopez change la donne pour les Bucks

Brook Lopez n’a plus été All-Star depuis presque dix ans – une seule sélection en 2013 – et sa dernière saison à 20 pions de moyenne remonte à 2017. Depuis, il stagne autour des 12 unités chaque année. Du coup, c’est facile de le sous-estimer ou de négliger son impact sans regarder continuellement des matches des Milwaukee Bucks. Et pourtant le pivot est très clairement l’un des atouts majeurs de cette équipe.

Ça commence avec… de la défense ! Qui l’aurait cru. Souvent raillé pour ses difficultés de ce côté du terrain, le vétéran de 34 ans est une force dominante dans la peinture. C’est d’abord un excellent contreur. Il protège le cercle du haut de ses 213 centimètres. 2 blocks par match en 232 rencontres avec la franchise du Wisconsin.

Mais pourquoi les Bucks sont-ils autant sous-estimés ?

Son association avec Giannis Antetokounmpo donne aux champions en titre une paire d’intérieurs longs et costauds qui étouffent leurs vis-à-vis dessous tout en faisant office de force de dissuasion pour les extérieurs adverses qui oseraient s’aventurer près du cercle. Selon l’analyste et statisticien Kirk Goldsberry, les Boston Celtics n’ont converti que 3 des 20 tentatives contestées par l’un des deux grands, dont 1 sur 15 à deux-points.

« Il est primordial pour notre défense. Il est tellement actif. Quand nos adversaires drivent, il vient couvrir pour tout le monde. Il est incroyable », glisse la superstar grecque à propos de son coéquipier.

Malgré sa taille et son gabarit, Brook Lopez s’efforce de rester constamment devant son adversaire, même quand il est entraîné au large. Sa combativité et ses progrès dans ce domaine permettent aux Bucks de continuer à switcher sur tous les écrans sans crainte d’en payer le prix. Il vient fermer l’accès du cercle du porteur de balle avant de rapidement recouvrir son le pivot d’en face. Exemple sur cette possession.

Il semble plus mobile depuis son opération du dos et donc un peu plus en mesure de résister pour ne pas se laisser dépasser par des attaquants plus rapides que lui. Ça change la donne pour Milwaukee. Sa présence fait la différence. D’ailleurs, si les Bucks ont montré des limites en défense cette saison, c’est aussi parce qu’il a raté 70 matches.

Sans lui, Mike Budenholzer a été contraint de pousser Antetokounmpo au poste cinq ou d’aligner Bobby Portis dans le cinq majeur (comme lors du Game 1 du second tour), se privant ainsi de son principal « energizer » en sortie de banc. Si l’on ajoute son apport offensif, avec sa capacité à punir au poste ou à planter de loin, les Bucks ont fait une vraie belle affaire en signant Brook Lopez.