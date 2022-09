Au terme d'un véritable feuilleton, Kevin Durant a pris la décision de poursuivre son aventure aux Brooklyn Nets. Mais est-ce qu'il a réellement été sur le départ ? De son côté, l'ailier a effectivement réclamé son départ à ses dirigeants.

En réaction, la direction des Nets a accepté de travailler, avec lui et son agent, sur sa sortie. Mais au cours de cette intersaison, Brooklyn a fixé un prix démesuré pour l'ex-star de l'Oklahoma City Thunder. Et les offres réalisées n'ont pas été à la hauteur des attentes.

Une question se pose désormais : les Nets voulaient-ils vraiment l'échanger ? Selon les informations du journaliste Ethan Strauss, Brooklyn a "simulé" cette intention de trader KD. Il s'agissait visiblement d'une simple façade. Car dans le même temps, l'équipe travaillait en interne pour le convaincre de rester.

Effectivement, on le sait, le propriétaire Joe Tsai s'est employé pour le retenir. Et finalement, le joueur de 33 ans a accepté de revenir sur sa décision. De plus, les décisions des Nets, en parallèle à ce dossier, interpellent.

Car malgré l'incertitude autour du dossier Kevin Durant, Brooklyn a continué de se renforcer pour viser le titre NBA. Une stratégie payante ?

Kevin Durant proche d’être milliardaire, ses 7 principaux investissements