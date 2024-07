Buddy Hield, un Splash Brother from another mother

Le départ de Klay Thompson pour Dallas ne doit pas être simple à digérer pour Stephen Curry. A l'exception de ses deux premières saisons en NBA, le meneur des Golden State Warriors a toujours eu son "frère de splash" comme coéquipier. Il va devoir réapprendre à vivre sans lui. Pour ce faire, les Warriors ont mis à sa disposition quelques nouveaux coéquipiers, qui tenteront de remplacer autant que possible ce qu'apportait Thompson. L'un d'entre eux a des prétentions plus solides que les autres à ce niveau-là : Buddy Hield.

Le Bahaméen n'a jamais eu et n'aura jamais le niveau défensif de "prime Klay", ni même le reste de la palette qui fait de ce dernier un futur Hall of Famer, mais en termes de volume de paniers à 3 points marqués, l'ancien joueur des Kings, des Pelicans, des Pacers et des Sixers est dans sa propre galaxie depuis quelques années.

Si l'on s'en tient aux cinq dernières saisons en NBA, Buddy Hield est le joueur qui marqué le plus de paniers à 3 points (1 322), juste devant... Stephen Curry (1 264). Preuve supplémentaire que Golden State a recruté un tireur d'élite : Buddy Hield a marqué au moins 250 paniers à 3 points lors de cinq saisons durant sa carrière. C'est tout simplement la deuxième meilleure performance de tous les temps en la matière. La première ? Stephen Curry, qui a rentré au moins 250 paniers primés lors de... dix saisons !

Un vrai tireur d'élite

Le volume ne fait évidemment pas tout et pour être considéré comme un sniper de référence, il faut aussi avoir un minimum d'adresse. Durant sa carrière, Buddy Hield, de son vrai nom Chavano Rainer Hield, a shooté à :

39.1% en 2016-2017

42.8% en 2017-2018

43.1% en 2018-2019

42.7% en 2019-2020

39.4% en 2020-2021

36.6% en 2021-2022

42.5% en 2022-2023

38.6% en 2023-2024

Ce n'est donc pas qu'un shooteur de volume qu'on récupéré les Warriors, mais aussi l'un des artificiers les plus adroits de toute la ligue. Le fear factor qu'apportait beaucoup moins Klay Thompson au large l'année dernière devrait pouvoir à nouveau opérer lorsque Stephen Curry et Buddy Hield seront ensemble sur le parquet. Il y a bien sûr d'autres choses à mettre en place pour que Golden State redevienne un candidat au titre, mais l'identité "splash" est bel et bien de retour.