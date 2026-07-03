Bueckers inarrêtable, Ayayi fait le plein de confiance

Retour sur les trois matches de la nuit en WNBA, notamment avec une Paige Bueckers en mode MVP en fin de match.

Les résultats de la soirée en WNBA

Wings @ Sun : 86-83

Dream @ Mystics : 76-81

Storm @ Mercury : 67-90

Pour ce premier match de la nuit, Dallas se déplaçait à Hartford pour affronter Connecticut. Le match a été très compliqué, mais c'est finalement la franchise texane qui s'est imposée 86 à 83 face au Sun.

Dallas sur le fil

L'énorme manque d’adresse en première période a coûté très cher aux Wings. Les Texanes n'ont pas réussi à mettre en place leur jeu. On avait l'impression de revoir un Dallas version 2025, avec une défense dépassée, personne pour conclure les actions offensives initiées par leur superstar, et une joueuse seule pour porter le fardeau d'une équipe qui essaie, coûte que coûte, de faire briller ses individualités avant son collectif.

Si les Wings ont relevé la tête après la pause, les joueuses de Jose Fernandez n'ont pas pu profiter d'une vraie continuité pour exercer une pression constante sur une défense solide de Connecticut. En effet, le troisième quart-temps a été haché par les fautes et les longues reviews des officiels.

Mais malgré ces circonstances, Dallas n'a jamais rien lâché et le match a vraiment pris de l’intérêt dans le quatrième quart-temps, avec une fin de rencontre électrique.

Les entrées de Li Yueru et Odyssey Sims ont fait beaucoup de bien défensivement. Li a permis de contenir Brittney Griner dans la raquette, tandis que Sims a empêché Leïla Lacan de finir au cercle sur la dernière action du Sun. Tout s’est joué dans les dernières secondes.

Jessica Shepard a fini avec 14 points, 6 rebonds, 1 passe et 1 interception. Azzi Fudd, qui a probablement vécu le pire match de sa jeune carrière, a tout de même été très importante au moment où sa franchise avait le plus besoin d'elle. Elle a pris 4 rebonds, distribué 5 passes et inscrit 4 points dans les dernières minutes du match, ses seuls de la nuit. Mais qu'est-ce qu'ils ont été cruciaux !

Pourtant, sans aucune hésitation, la joueuse du match a été Paige Bueckers. La star des Wings n'a laissé aucune place au débat. Menées de plus de 10 points pendant une bonne partie du match, les Wings ont pu compter sur une Paige super clutch. L'arrière américaine a permis à Dallas de repasser devant à deux minutes de la fin, pour une victoire arrachée sur le fil.

Ultra dominante dans le money time, elle a fini avec 25 points (64,3 % FG), 7 rebonds et 7 passes, dont 11 points dans le dernier quart-temps. Elle a réalisé son quatrième match de suite à au moins 25 points, la plus longue série en cours dans la ligue.

Bueckers’ all-around brilliance 🤩🚨 Paige Bueckers has recorded her THIRD career game with 25+ PTS, 5+ REB, and 5+ AST! This stat line now brings PB5 to fourth place for the most such games in @DallasWings franchise history: 25 PTS | 7 REB | 7 AST | 2 3PM#WNBASeason30 pic.twitter.com/s3uYGWBwlY — WNBA (@WNBA) July 3, 2026

Si Dallas a dominé dans le jeu en fin de rencontre, le Sun, lui, a dominé dans la raquette. Agressives, et avec des coups de sifflet parfois généreux, les joueuses de Connecticut ont inscrit 22 de leurs 35 lancers francs, contre 11/16 pour Dallas. Un écart considérable. Mais malgré une très bonne défense et des plans offensifs bien gérés, les joueuses de Rachid Meziane ont perdu la bataille de l'orgueil contre une Paige Bueckers des grands soirs.

C'est Leïla Lacan qui a porté le Sun sur cette rencontre. La Française a fini avec 18 points, 2 rebonds, 5 passes et 3 interceptions. Elle était littéralement partout sur le terrain. Nell Angloma, de son côté, n'a pas mis les pieds sur le parquet.

Aaliyah Edwards a elle aussi performé en sortie de banc, à l'image de ses adversaires du soir et ex-coéquipières. Elle a fait briller la formation de UConn dans le money time avec plusieurs paniers inscrits à la suite. Elle termine avec 11 points, 3 rebonds et 4 passes.

Les Wings se rattrapent après deux défaites de suite, bien que le contenu de la rencontre ait été bien loin du niveau que l'on sait Dallas capable d'atteindre. Une victoire qui met fin, dans le même temps, aux deux succès consécutifs de Connecticut.

De retour dans le Connecticut, Paige et Azzi sont reparties invaincues sous les applaudissements de la PeoplesBank Arena. Que ce soit sous le maillot de UConn ou celui des Wings, les deux stars ne se sont jamais inclinées à Hartford.

Atlanta chute encore

En simultané, Atlanta affrontait Washington. À la surprise générale, ce sont les Mystics qui l'ont emporté 81 à 76.

Sans Sonia Citron, forfait pour une légère blessure, la franchise de DC s'est reposée sur d'autres jeunes cadres.

Shakira Austin a été nommée joueuse du match par la ligue avec ses 21 points (64,3 % FG), 9 rebonds, 3 passes et 3 contres. Kiki Iriafen, elle, a signé un double-double avec 14 points (62,5 % FG), 10 rebonds, 2 passes et 1 interception.

Si les Mystics ont l'effectif le plus jeune, la franchise possède surtout un groupe très soudé, qui mise sur le collectif plutôt que sur le talent individuel. Après un creux dans le deuxième quart-temps, les joueuses de Washington ont été plus agressives et ont malmené l'attaque du Dream. En l'absence du visage de la franchise, le coach Sydney Johnson a pu compter sur son banc.

La rookie espagnole, Alicia Florez, a gratté du temps de jeu et a su en tirer profit. L'arrière de 22 ans a terminé avec 13 points (62,5 % FG), 6 rebonds et 7 passes.

Alicia Florez had herself a game for the @WashMystics 🤗 She secured her career-highs in both PTS and REB tonight: 13 PTS | 7 AST | 6 REB | 2 3PM#WNBASeason30 pic.twitter.com/nfoNtZJbTr — WNBA (@WNBA) July 3, 2026

Pendant que les Mystics étonnent, le Dream signe sa quatrième défaite d'affilée et ne joue plus du tout au niveau d'un prétendant au titre.

Même si le trio habituel a encore performé, l'attaque est une plaie. Sans création et avec une efficacité offensive qui ne fait que chuter, notamment à longue distance, gagner va devenir de plus en plus complexe.

Pas aidée non plus, Atlanta a blâmé l'arbitrage, à l'image de Jordin Canada :

"Je vais écoper d'une amende, mais je m'en fiche. Ce soir, l'arbitrage était épouvantable… Je ne sais pas combien de fois Angel doit se faire malmener dans la raquette pour qu'on siffle enfin une faute… J'ai trouvé que les trois arbitres étaient nuls."

Malgré ça, Rhyne Howard a fini avec 24 points, 2 rebonds, 3 passes et 5 interceptions, tandis qu'Allisha Gray a ajouté 17 points, 4 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 1 contre.

Angel Reese, encore dominante dans la raquette, a réalisé un nouveau double-double avec 13 points, 13 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 1 contre.

Phoenix renaît de ses cendres

Pour terminer la nuit, Phoenix retrouvait Seattle. Complètement dépassé par une équipe avec bien plus d'expérience, le Storm s'est incliné 90 à 67.

Le Mercury retrouve des couleurs depuis quelques matches, et l'on observe enfin le jeu et le caractère d'une équipe censée viser les playoffs. Face à Seattle, on a eu droit à une grande Kahleah Copper. La joueuse de 31 ans, en leader, a planté 30 points. Elle a autant contribué en défense qu'en attaque avec 7 rebonds, 3 passes et 2 interceptions. Au cercle, à mi-distance ou à trois points, elle a montré toute sa palette offensive.

Kah came out firing 🎯 Kahleah Copper scored 23 of her game-high 30 points in the first half, adding 7 REB and 3 AST to lead the Mercury to their third straight win!#WNBASeason30 pic.twitter.com/8V168OxCO9 — WNBA (@WNBA) July 3, 2026

Valériane Ayayi marche sur l'eau. Après un début de saison très difficile, la capitaine des Bleues a retrouvé confiance en s'installant dans le cinq de départ. Elle a été cette nuit l'autrice de 18 points, 2 rebonds et 3 passes. Sa compatriote et rookie Noémie Brochant n'a pas joué cette rencontre.

À l'opposé, sans efficacité derrière l'arc, Seattle n'a pas pu profiter de son atout favori. Et sans ça, c'est presque impossible pour la franchise d'aller chercher la gagne.

Malgré quelques éclats, Seattle reste une équipe jeune et inconstante. Awa Fam et Natisha Hiedeman ont toutes les deux inscrit 13 points.

Une nuit très compliquée, en revanche, pour Dominique Malonga. La Tricolore n'a inscrit que 5 petits points à cause d'un gros manque d'adresse, avec un 2/11 au tir. Elle finit tout de même avec 6 rebonds, 1 passe et 1 contre.

Le Storm se rapproche dangereusement de la dernière place pendant que Phoenix remonte au classement.

La WNBA revient dès demain avec trois nouvelles affiches au programme :