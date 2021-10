Le secteur clé qui explique le succès des Bulls

Quatre matches, quatre victoires. Les Chicago Bulls ne pouvaient pas mieux démarrer la saison. D’ailleurs, ils n’avaient pas aussi bien débuté depuis 1997, quand Michael Jordan et compagnie régnaient encore sur la NBA.

Alors il est évidemment trop tôt pour s’enflammer sur les résultats de la franchise de l’Illinois. Comme le dit DeMar DeRozan « il y a encore beaucoup de matches à disputer. » Ça ne fait qu’une semaine. En revanche, une tendance se dégage déjà : les taureaux se sont mis à défendre !

Les Bulls, un départ canon plus vu depuis… Michael Jordan !

Et ça, c’est d’abord une conséquence du recrutement des dirigeants. Parce que Lonzo Ball et Alex Caruso, deux des recrues de l’intersaison, ont vraiment fait passer un cap à la formation de Chicago dans ce domaine. Sous l’impulsion de leurs deux meneurs, les Bulls se hissent à la sixième place aux contres et à la quatrième aux interceptions. Caruso est d’ailleurs le deuxième joueur qui vole le plus de ballon en NBA avec 3,3 après quatre rencontres (Paul George, qui en a pris 8 lundi soir, est premier), le tout en sortant du banc.

Avec 97,7 points encaissés sur 100 possessions, les joueurs de Billy Donovan disposent de la sixième meilleure défense du championnat jusqu’à présent. Et ça change tout, même s'ils ne prenaient pas non plus l'eau à chaque match la saison dernière. Juste qu'ils disposent désormais de deux joueurs capables de freiner le meneur adverse avant de très vite lancer en contre-attaque. Une formule payante pour l'instant.