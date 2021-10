Les Bulls, un départ canon plus vu depuis… Michael Jordan !

Débarqués à la tête des Chicago Bulls l’an dernier, le Président Arturas Karnisovas et les membres de son staff ont de suite donné le ton : ils veulent relever la franchise le plus rapidement possible et donc sans s’embarquer dans un long processus de reconstruction. Quelques mois après, ils faisaient venir Nikola Vucevic en cours de saison. Puis DeMar DeRozan, Lonzo Ball et Alex Caruso pendant la Free Agency.

Les nouveaux Bulls sont frais sur le papier. Mais ils le sont aussi sur le terrain. L’équipe de Billy Donovan a confirmé la « hype » naissante en gagnant ses quatre premiers matches. Du coup, Chicago réalise du même coup son meilleur début de saison depuis 1997 ! Avec, bien sûr, à l'époque, une formation drivée par Michael Jordan et Scottie Pippen. Championne cette année là. Et la suivante (même la précédente).

« L’une des raisons qui m’ont poussées à venir à Chicago, c’est le fait que tout le monde ici est déterminé à gagner des matches. Tout le monde a ce poids sur les épaules, que ce soit la ville, l’organisation ou les joueurs », témoigne DeRozan, auteur de 11 de ses 26 points dans le quatrième quart-temps lors du succès contre les Toronto Raptors mardi soir. « C’est la mentalité sur place. On veut gagner. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. 4-0, c’est génial mais il y a encore beaucoup de matches à jouer. Il va falloir comprendre que les prochains seront encore plus durs. »

En effet, les Bulls seront attendus. Et c’est sur la durée qu’ils devront s’imposer. Mais ce départ sans accro est clairement bon pour la confiance.

