Ça a chauffé entre Tyler Herro et Amen Thompson, 6 expulsés !

C'était chaud à Houston en fin de match lors de la rencontre face au Heat. Miami est venu s'imposer (104-100) au Texas malgré la nouvelle absence de Jimmy Butler. Tyler Herro (27 pts) a pris les choses en main en fin de match alors que les Rockets semblaient avoir la rencontre en main. Houston a manqué 11 tirs de suite en étant à +7 et les Floridiens ont pris le contrôle des opérations.

Mais ce qui restera surtout de ce match, c'est le début de bagarre dans la dernière minute entre Herro et Amen Thompson. Thompson a envoyé valser Herro au sol après l'avoir attrapé par le colback. Derrière, il y a forcément eu rassemblement et 6 personnes ont été expulsées : les deux joueurs, mais aussi Ime Udoka et son assistant Ben Sullivan, Terry Rozier et Jalen Green.

MY GOODNESS, A FIGHT BREAKS OUT BETWEEN TYLER HERRO AND AMEN THOMPSON pic.twitter.com/X5E0IToCsN — Italo Santana (@BulletClubIta) December 30, 2024

"Je suppose que c'est ce qui arrive quand quelqu'un score, fait des passes décisives et tout le reste. J'aurais les nerfs aussi", a commenté Tyler Herro après la rencontre.

Ime Udoka, venu se mêler à la prise de bec, a simplement expliqué : "Ils se sont rentrés dedans, poitrine contre poitrine. L'un des deux gars était plus costaud que l'autre..."

Si ce n'est pas vraiment allé loin, la NBA n'aime pas quand les bancs se vident et que des images comme celles aperçues à Houston font le tour du web. Il risque d'y avoir quelques amendes bien salées lorsque la commission revisionnera l'incident.