Cade Cunningham, toujours rouillé mais en progrès…

Cade Cunningham réalise des débuts historiquement maladroits en NBA. Et après son troisième match dans la Ligue, le talent des Detroit Pistons n'a pas arrangé son cas. Avec un vilain 4/17 aux tirs, le #1 pick de la Draft NBA 2021 reste le joueur le plus maladroit de l'histoire sur ses 3 premières rencontres (avec au moins 30 tentatives).

Pour autant, lors de cette défaite contre les Philadelphia Sixers (98-109), le jeune homme de 20 ans a affiché des progrès. Pas dans son tir bien sûr... Mais dans les autres secteurs de jeu. Bien plus actif, il a ainsi compilé 18 points, 10 rebonds, 4 passes décisives et un différentiel de +7.

En gagnant en rythme, Cunningham se sent sur la bonne voie.

"Je me sens beaucoup plus à l'aise avec le ballon. Mais je n'ai évidemment pas été efficace sur mes tirs lors de mes trois premiers matches. Je n'ai pas eu de camp d'entraînement, mais les gars me soutiennent et ils continuent à me donner le ballon", a apprécié Cade Cunningham.