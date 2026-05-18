Cade Cunningham vide son sac après la claque des Pistons

Après l’élimination brutale contre Cleveland, Cade Cunningham a reconnu que la douleur du Game 7 allait le hanter longtemps.

La gifle reçue par les Detroit Pistons face aux Cleveland Cavaliers dans le Game 7 a laissé des traces immédiates chez Cade Cunningham. Quelques minutes après la lourde défaite 125-94 à domicile, le franchise player de Detroit n’a pas cherché à masquer sa frustration.

« Ce match a été horrible. En plus à domicile… on voulait vraiment gagner devant nos fans. Ça m’a rappelé l’année dernière, quand on avait perdu sur notre parquet. Ce n’est pas une sensation agréable. Je ne pensais même pas encore à l’intersaison, mais maintenant mon cerveau tourne dans tous les sens pour essayer de comprendre ce que je dois faire et à quoi tout ça va ressembler. »

L’image est forte, surtout pour une équipe qui semblait pourtant arriver lancée après sa victoire dans le Game 6 pour arracher un match décisif à Detroit. Mais cette fois, les Pistons ont totalement explosé sous la pression, incapables de ralentir l’attaque collective des Cavs.

Cunningham lui-même a vécu une soirée compliquée avec seulement 13 points à 5 sur 16 au tir et un terrible 0 sur 7 derrière l’arc. Symbole de la soirée cauchemardesque des Pistons : c’est finalement Daniss Jenkins qui a terminé meilleur marqueur de l’équipe avec 17 points.

Pour autant, malgré la douleur immédiate, Cunningham refuse de voir cette série comme un simple échec. Le meneur de Detroit estime déjà que cette désillusion pourrait servir de carburant pour la suite du projet.

« C’est difficile de ne pas tirer quelque chose d’une défaite comme ça. On avait une énorme opportunité d’avancer, de découvrir des choses qu’on n’avait encore jamais vécues. On est tombés juste à côté. On y était presque, mais on a échoué. Cette frustration et cette douleur vont rester un moment. Il faut traverser ça et continuer à grandir. »

Au final, cette série ressemble peut-être surtout à une étape brutale mais nécessaire pour une jeune équipe encore en apprentissage. Les Pistons ont découvert l’intensité d’un Game 7, la pression d’un public qui attend un exploit et les exigences mentales du très haut niveau en playoffs.

Et à écouter Cade Cunningham, cette claque pourrait bien devenir le point de départ de quelque chose de plus grand.

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