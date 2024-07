Caitlin Clark clutch et en forme malgré un futur record de pertes de balle

Caitlin Clark est en jambes ces dernières semaines et se montre tout à fait à la hauteur des attentes. La jeune star du Fever enchaine les prestations de haut niveau, notamment à la passe (près de 10 assists de moyenne sur les 10 derniers matches) et a fait remonter son adresse et sa production de manière significative. Après la victoire d'Indiana contre Minnesota dimanche (81-74), les Hoosiers sont même 7e avec une victoire de moins que le 6e, Phoenix, ce qui est bien mieux qu'espéré en début de saison.

Caitlin Clark a d'ailleurs été décisive puisque malgré une adresse moins fiable que ces derniers temps (5/17), l'ancienne arrière d'Iowa a inscrit 17 points et, surtout, les deux lancers francs qui ont permis à son équipe de plier le match et de s'offrir un adversaire qui était sur le podium avant la rencontre. Elle tourne, cette saison, à un peu moins de 17 points, 8 passes et 6 rebonds de moyenne à 40%/

Caitlin Clark breaking some ankles right in front of Olympic HC Cheryl Reeve & forcing her to take a timeout is EXACTLY what I'm here for. pic.twitter.com/C3LaleiaXN — iuwonka (@HoosierFever) July 14, 2024

Caitlin Clark en mode record dans son duel face à Sabrina Ionescu

Seul petit bémol, finalement assez logique pour une rookie : les pertes de balle. Clark en est maintenant à 133 en 24 matches et est sur les bases du record all-time sur une seule saison. Alors qu'il reste 16 matches à jouer, elle a d'ores et déjà la quatrième marque de tous les temps derrière Alyssa Thomas (137), Ticha Penicheiro (135) et Angel McCoughtry (134). Il faut quand même préciser que les trois joueuses en question sont toutes des superstars, la première étant l'une des meilleures joueuses WNBA actuelles, les deux autres étant membres du club des 25 meilleures joueuses de l'histoire. Penicheiro et McCoughtry ont, par ailleurs, réalisé ces marques négatives sur des saisons plus courtes, puisque cela ne fait que quelques saisons que la WNBA a 40 matches au calendrier.

Caitlin Clark battra des records divers et variés dans sa carrière, dont celui-ci.