Caitlin Clark fête la qualif en playoffs avec un triple-double

Caitlin Clark a fêté la qualification du Fever pour les playoffs pour la première fois depuis 2016 avec un triple-double, cette nuit, lors du match contre les Los Angeles Sparks. Indiana l'a emporté (93-86), avec le deuxième TD de la carrière de Clark en WNBA.

Avec 24 points, 10 passes, 10 rebonds et 3 interceptions, Caitlin Clark a guidé son équipe vers un nouveau succès, le 8e en 10 matches. Indiana a maintenant du coup une victoire d'avance sur Phoenix, 7e, et est bien parti pour conserver la 6e place et affronter le 3e de la saison régulière. Pour le moment, il s'agit des Minnesota Lynx.

Dans cette rencontre, Aaliyah Boston a également beaucoup pesé, avec 24 points, 14 rebonds et 4 passes.

Caitlin Clark posted another LEGENDARY performance in the Fever's win over the Sparks 🙌

24 PTS

10 REB

10 AST

3 STL

4 3PM

8-17 FG

She also recorded the 2nd triple-double of her career! Only rookie to ever do it and she had to run it back 🔥#WelcometotheW pic.twitter.com/0e5UIyyvXP

— WNBA (@WNBA) September 5, 2024