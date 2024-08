Caitlin Clark ovationnée chez Angel Reese, elle se rapproche du titre de Rookie of the Year

Caitlin Clark a peut-être frappé un coup décisif dans la course au titre de Rookie of the Year, en plus d'avoir rapproché le Fever d'une qualification pour les playoffs et de l'avoir fait grimper au 6e rang de la ligue. L'arrière d'Indiana était très attendue à Chicago, sur le parquet de sa rivale pour le titre de RoY, Angel Reese, et elle a répondu ! Le Fever l'a emporté 100-81, avec 31 points, 12 passes et 4 rebonds à 5/9 à 3 points pour Clark, qui a réussi à se faire ovationner à sa sortie, en terrain normalement ennemi.

Caitlin Clark put on a show in her career-high performance vs. the Chicago Sky 🌟 31 PTS

12 AST

4 REB

1 STL

8-14 FG

5-9 3 PT In just 32 minutes 🔥#WelcometotheW pic.twitter.com/ohbiEUDPWu — WNBA (@WNBA) August 31, 2024

Caitlin Clark dropping 31 pts and getting a 20 pt win on Angel Reese Barbie themed night and getting a standing ovation on the road is insane lmao pic.twitter.com/NErXepzVAR — John (@iam_johnw) August 31, 2024

Angel Reese a beau avoir battu le record de double-doubles (23) pour une joueuse sur sa saison rookie à l'occasion de ce match avec ses 10 points et 11 rebonds, l'intérieure du Sky n'a pu éviter la défaite de son équipe. Chicago qui dégringole (un peu volontairement) ces derniers temps, conserve néanmoins toujours la 8e et dernière place qualificative pour les playoffs à l'heure qu'il est. Atlanta, 9e, a subi sa troisième défaite de rang sur le parquet de Las Vegas (83-72). Les Aces récupèrent elles la 4e place à Seattle, qui s'est incliné face à New York (98-85).