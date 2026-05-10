Draft 2026 : Un ancien GM explique pourquoi il prendrait Cam Boozer en 1

La loterie NBA aura lieu ce dimanche soir et les trois (voire quatre) équipes qui piocheront en premières auront le privilège de sélectionner les principaux prospects de cette cuvée très attendue. Ils sont encore trois à être considérés comme des potentiels « first pick » en attendant les entretiens, les mesures et les workouts des prochaines semaines : AJ Dybantsa, Darryn Peterson et Cam Boozer. Ce dernier est moins souvent présenté comme un candidat à la première sélection, même s’il est presque assuré d’être choisi parmi très haut. John Hollinger, journaliste qui a aussi un temps dirigé les Memphis Grizzlies, le place pourtant en première position de sa dernière mock draft.

« Comme Cooper Flagg l’an dernier, Cam Boozer a dominé la saison universitaire tout en étant, à 18 ans, le joueur le plus jeune de la cuvée. Le fait qu’il ne soit pas le premier choix le plus évident en dit long sur la qualité de cette promotion mais je me demande aussi si tout le monde n’est pas en train de trop réfléchir. Oui, il y a des lacunes qui sautent aux yeux en regardant Boozer jouer. Il n’est pas le plus aérien et il a du mal à finir au cercle face à des joueurs plus longs. Ce n’est pas un protecteur de cercle et il est sous-dimensionné pour un pivot sans avoir la mobilité pour jouer ailier-fort.

Mais la raison pour laquelle il doit être pris en premier est le fait qu’il a été cette saison le Nikola Jokic de la NCAA. C’est un intérieur costaud qui est à l’aise avec le ballon et peut shooter de loin. (…) Le pitch, c’est ça : ne vous inquiétez pas de la défense, parce qu’il va être exceptionnel en attaque.

Mais revenons-en à sa qualité de passe. Parce que c’est vraiment ce pourquoi il est le first pick. J’ai une théorie que j’appelle ‘la règle Marc Gasol’ : les intérieurs qui ont une bonne qualité de passe, c’est à vous de trouver la clé pour les faire jouer. On pensait que Gasol serait tellement vulnérable en défense que les Grizzlies ont fini par drafter Hasheem Thabeet en deux. Au final, Gasol a été élu DPOY. (…) Au final, c’est difficile de ne pas imaginer au moins un impact à la Kevin Love pour Cam Boozer mais il était tellement dominant à un si jeune âge qu’il y a peut-être la marge pour qu’il devienne plus que ça. »

La théorie est intéressante. La comparaison aussi, même si elle nous paraît pas tout à fait justifiée. Mais Cam Boozer a clairement des atouts qui sont sous-estimés. Son âge et son potentiel sont un peu trop souvent oubliés sous prétexte qu’il est moins explosif ou moins long que d’autres prospects. Ce qui est sûr, c’est que c’est un excellent basketteur. Et c’est toujours une bonne idée de drafter un vrai basketteur plutôt qu’un athlète d’exception à la progression parfois beaucoup plus aléatoire.

Draft 2026 : Les chances de chaque équipe pour la loterie NBA de ce dimanche