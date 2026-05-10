Draft 2026 : Les chances de chaque équipe pour la loterie NBA de ce dimanche

C’est ce dimanche que l’on saura quelles équipes ont été piochées pour sélectionner aux quatre premières positions à la prochaine draft.

C’est l’un des moments clés de la prochaine saison NBA et c’est en plein milieu des playoffs. Pendant qu’une poignée d’équipes luttent encore pour le titre, un peu moins de la moitié des franchises de la ligue (14) ont le regard tourné sur la loterie, qui aura lieu ce soir. C’est donc à l’issue de ce moment tant attendu que l’on aura l’ordre des sélections pour la prochaine draft, organisée fin juin. Un petit récap des probabilités de tirer le premier choix pour chaque franchise.

Washington Wizards - 14.00%

Indiana Pacers - 14.00%

Brooklyn Nets - 14.00%

Utah Jazz - 11.50%

Sacramento Kings - 11.50%

Memphis Grizzlies - 9.00%

Atlanta Hawks (via NOP) - 6.80%

Dallas Mavericks - 6.70%

Chicago Bulls - 4.50%

Milwaukee Bucks - 3.00%

Golden State Warriors - 2.00%

Oklahoma City Thunder (via LAC) - 1.50%

Miami Heat - 1.00%

Charlotte Hornets - 0.50%

Pour rappel, les quatre premiers picks sont tirés au sort. Le reste est ensuite réparti en fonction du bilan des franchises sur la saison régulière écoulée.

Les Atlanta Hawks sont dans une position intéressante puisque, bien que qualifiés en playoffs cette saison, ils ont tout de même non pas une mais deux possibilités de piocher le gros lot. En effet, ils possèdent le tour de draft le mieux placé entre celui des New Orleans Pelicans et des Milwaukee Bucks. Si l’un de ces clubs venait à être retenu dans le top-4, il donnerait sa sélection à Atlanta. Si les deux finissent avec un choix très haut, les Hawks auront donc le luxe d’hériter du meilleur pick. L’autre ira à Milwaukee quoi qu’il arrive.

Bien que favori au titre, le Oklahoma City Thunder a aussi une chance de drafter dans le top-4 étant donné que le tour de draft des Los Angeles Clippers lui reviendra. La cuvée 2026 est annoncée comme très chargée avec des prospects très talentueux comme Darryn Peterson, AJ Dybantsa, Cam Boozer ou encore Caleb Wilson.

C’est la dernière année avec cette formule pour la loterie. La NBA va réformer la draft à partir de la saison prochaine avec probablement 16 équipes inclues au lieu de 14 et autant de choix tirés au sort avec des probabilités plus ou moins équilibrées entre les différentes formations.

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