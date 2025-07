Cam Johnson et les Nuggets, le mariage parfait ?

Cet été, les Denver Nuggets ont réalisé un mouvement majeur : Cam Johnson a été récupéré en provenance des Brooklyn Nets contre Michael Porter Jr. En plus de réaliser un mouvement très intéressant sur le plan financier, la franchise du Colorado a obtenu un joueur dont le profil semble parfait autour de Nikola Jokic.

A 29 ans, l'ex-talent des Phoenix Suns retrouve (enfin) une situation compétitive après deux ans et demi à Brooklyn. A ce stade de sa carrière, le natif de Moon Township se montre bien évidemment ravi de cette opportunité.

Avec des espoirs pour son impact sur le collectif des Nuggets.

"Maintenant, c'est comme si j'avais une chance de viser le titre. Je ne sais pas combien d'équipes peuvent prétendre au titre année après année, mais cette équipe l'a clairement démontré. Et Jokic est le meilleur joueur du monde.

Vous le savez, il ouvre tellement d'opportunités à ses coéquipiers sur le plan offensif. J'ai déjà commencé à me demander comment j'allais m'intégrer dans ce système. Je veux être le plus performant possible, dans mon rôle, pour gagner des matches", a confié Cam Johnson pour le podcast Dawg Talk.

Dans le collectif de Denver, Cam Johnson peut se révéler comme un atout particulièrement précieux.

