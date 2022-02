Cam Reddish déjà envoyé aux Lakers dans un deal à trois ?

Les Los Angeles Lakers, les New York Knicks et les Toronto Raptors discutent d'un deal à trois concernant notamment Cam Reddish.

Le passage de Cam Reddish chez les New York Knicks va-t-il durer seulement quelques jours ? Récemment obtenu en provenance des Atlanta Hawks, le jeune talent n'a quasiment pas joué sous les couleurs new yorkaises. L'entraîneur de NY Tom Thibodeau ne semble pas son plus grand fan...

Et l'histoire entre les deux parties pourrait donc se terminer dès maintenant ! D'après le journaliste d'HoopsHype Michael Scotto, les Knicks discutent d'un trade à trois équipes avec les Los Angeles Lakers et les Toronto Raptors concernant notamment Reddish.

Les Lakers reçoivent : Reddish et Alec Burks .

. Les Knicks reçoivent : Goran Dragic et des choix de Draft.

et des choix de Draft. Les Raptors reçoivent : Talen Horton-Tucker et Nerlens Noel.

Avec les difficultés à monter un deal concernant Russell Westbrook, les Lakers cherchent des solutions pour faire évoluer leur effectif. Et sans surprise, Horton-Tucker incarne donc le candidat le plus sérieux à un départ. Il pourrait d'ailleurs également être suivi par Kendrick Nunn.

Pour les Knicks, il s'agit de récupérer un meneur d'expérience avec Dragic. Avec le potentiel départ de Kemba Walker, Thibodeau serait ainsi favorable à l'arrivée du Slovène. Enfin, les Raptors se trouvent à la recherche d'un intérieur depuis plusieurs semaines.

Et THT, dans les bonnes conditions, peut révéler son potentiel. Des tractations à suivre...

