Aux Suns, le retour imminent de Cameron Johnson

Les Phoenix Suns ne sont plus vraiment à une blessure près. Entre Devin Booker, Deandre Ayton et Chris Paul, les pépins n’ont épargné personne. À l’exception de Mikal Bridges et Damion Lee, tous les joueurs de l’effectif ont manqué au moins un match. L’équipe pourrait toutefois retrouver l’un de ses joueurs majeurs dans peu de temps.

Cameron Johnson, qui n’a joué que huit matches depuis la reprise en raison d’une opération du genou, est sur la bonne voie. L’ailier semble retrouver la forme aux entraînements et aux shootarounds, d’après Arizona Sports. S’il est encore impossible de fixer une date de retour, James Jones estime que cela ne devrait pas trop tarder.

"Il en est aux derniers stades (avant la reprise), mais je n’ai pas de timeline définitive. Je sais que nous devrions bientôt le retrouver. Je ne peux pas vous dire si ce sera dans cinq jours, dans dix jours. Mais, chaque jour, il se rapproche", assure le Président et General Manager.

La convalescence de Johnson et l’absence de Jae Crowder ont laissé un vide au poste 4. Pour le moment, Torrey Craig assure l’intérim. Il affiche cette saison des moyennes de 8,5 points et 5,7 rebonds, à 47,7% au tir et 40,7% à trois points, en 25,3 minutes par match. Un apport relativement convaincant, qui permet aux Suns de garder leur patience et de ne pas se précipiter.

À son retour, Cam Johnson aura fort à faire pour se réintégrer au groupe et montrer de quoi il est capable. Très prometteur, le joueur de 26 ans sera en effet agent libre restricted à la fin de l’année. Lui et sa franchise n’ont, pour le moment, pas réussi à s’entendre sur le montant de son extension de contrat. C’est avec un gros salaire dans le viseur que l’ailier reviendra donc.

